Con esta nueva sucursal, Ferracioli reafirma su compromiso con la inversión y el crecimiento en la provincia, ampliando su presencia territorial y acercando su propuesta comercial a más familias neuquinas.

Casa Ferracioli continúa ampliando su presencia en Neuquén y se prepara para inaugurar su primera sucursal en Centenario. La apertura será el próximo sábado 28 de noviembre de 2026, a las 9, en Nelson Mandela N.º 207, manzana 5, sobre la Ruta 7.

El nuevo local contará con una amplia variedad de calzado, indumentaria deportiva y urbana, productos outdoor, artículos de camping, natación y accesorios para distintas disciplinas. La propuesta busca acompañar a los vecinos de Centenario y localidades cercanas tanto en la práctica deportiva como en sus actividades cotidianas y al aire libre durante todo el año.

Ferracioli en Centenario: regalos y premios por la inauguración

Para celebrar su llegada a la ciudad, la empresa ofrecerá cuatro días de beneficios especiales y actividades destinadas a quienes se acerquen a conocer la nueva sucursal.

Durante las mañanas, las primeras 100 personas que realicen una compra de $50.000 o más recibirán de regalo una orden de compra por $50.000, que podrán utilizar en Ferracioli.

Por las tardes, quienes realicen una compra podrán presentar su ticket y participar de una ruleta con distintos premios. Las iniciativas acompañarán las jornadas de inauguración y serán una oportunidad para conocer las instalaciones y disfrutar de una experiencia en familia.

Una empresa neuquina que se acerca a sus 100 años

La apertura en Centenario representa un nuevo paso en la trayectoria de Casa Ferracioli, una empresa con raíces neuquinas que se prepara para celebrar sus cien años de historia.

A lo largo de las décadas, distintas generaciones de familias encontraron en sus locales los productos necesarios para sus primeras experiencias de camping, el inicio de las clases o la práctica de sus deportes favoritos.

Con esta nueva sucursal, Ferracioli reafirma su compromiso con la inversión y el crecimiento en la provincia, ampliando su presencia territorial y acercando su propuesta comercial a más familias neuquinas.

Cuándo y dónde abre Ferracioli en Centenario