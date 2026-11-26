El Coliseo de la Barda se prepara para recibir, el próximo 5 de diciembre, un evento histórico: la primera competencia de Supermotocross en Argentina. Para ello, se llevan adelante trabajos de acondicionamiento en la pista, con el objetivo de alcanzar estándares internacionales y garantizar las condiciones necesarias para una competencia de primer nivel.

Por estos días, la empresa Racing Experience, adjudicataria de la licitación, trabaja en el acondicionamiento de la pista y en los últimos preparativos para concretar uno de los acontecimientos más importantes del calendario de turismo deportivo.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó la importancia de este tipo de propuestas para el desarrollo económico de la ciudad. “Estos eventos son fundamentales para Neuquén, una ciudad que apuesta a la economía del turismo deportivo”, sostuvo.

En este sentido, recordó que la capital neuquina ya fue sede de competencias de gran relevancia, como el partido entre Argentina y Turquía por la Copa Davis.

“Desde el comienzo de la gestión del intendente Mariano Gaido se puso el foco en el deporte, en todos los sentidos. Por un lado, en infraestructura, con la construcción de salones de actividad física en distintos barrios y canchas de fútbol. Pero, además, comenzamos a posicionar a Neuquén como sede de eventos deportivos muy importantes, que fortalecen sin dudas la economía del turismo deportivo”, señaló.

Remarcó el impacto que estas iniciativas generan en distintos sectores de la economía local: “Este tipo de propuestas permiten que los hoteles, los comercios y los espacios gastronómicos generen ingresos”.

Por último, Serenelli destacó el desarrollo de infraestructura recreativa y deportiva en la ciudad. “Además de la infraestructura deportiva, la Municipalidad de Neuquén desarrolló 36 kilómetros de Paseo Costero, que permiten que los vecinos y vecinas disfruten de experiencias vinculadas al running y al ciclismo, en contacto con la naturaleza de la ciudad”, concluyó.

Una pista renovada y de nivel internacional

Por su parte, Josi Zen, responsable de Racing Experience, contó que el proyecto comenzó a gestarse a partir de conversaciones con el municipio. “Hace un tiempo empezamos a dialogar con la Municipalidad de Neuquén. Nos manifestaron su interés en desarrollar una competencia de nivel internacional, teniendo en cuenta el gran fanatismo que existe por este deporte en la ciudad y en toda la provincia”, explicó.

Además, detalló que se trata de la primera edición de una competencia de estas características en el país. “El Supermotocross busca generar un híbrido entre las categorías de Supercross y Motocross”, indicó.

Los trabajos se llevan adelante junto al Moto Club de Neuquén y contemplan una transformación integral del circuito, que, una vez finalizado el evento del 5 de diciembre, quedará como la nueva pista de la institución.

“Para esta reconversión trajimos dos especialistas del exterior que se dedican a construir este tipo de circuitos. También contamos con una persona de Nueva Zelanda y otra de España, que habitualmente nos acompañan en eventos internacionales. El diseño estuvo a cargo de Lucas de la Fuente, mi socio, y ellos se encargan de llevarlo a la práctica”, explicó Zen.

Sobre las características de la pista, señaló que se realizaron modificaciones importantes en los volúmenes y los saltos, con sectores triples y dobles. “Para un profesional es una pista muy divertida y rápida, pero también resulta accesible para un amateur, porque no presenta un nivel de peligrosidad elevado ni exige una gran experiencia para completar el circuito. Buscamos un producto que sea atractivo para todos”, agregó.

Pilotos de primer nivel y proyección internacional

La competencia contará con 14 pilotos, de los cuales 12 serán extranjeros. Entre ellos habrá figuras destacadas del motociclismo internacional, incluidos deportistas que se encuentran entre los diez mejores del mundo.

Zen confirmó la presencia de Christian Craig, quien ya compitió en Argentina durante el Mundial de Supercross del año pasado, y de Cameron McAdoo, que visitará el país por primera vez. Ambos integran el equipo oficial Honda Racing (HRC).

También participarán pilotos europeos, como el estonio Talviku y el italiano Mattia Guadagnini, quien hasta el año pasado formaba parte del equipo oficial Ducati.

El responsable de Racing Experience destacó que la convocatoria de estas figuras ya genera repercusión en el exterior. “Los propios pilotos, a través de sus redes sociales, anuncian que van a venir, fomentan y promocionan el evento. Eso hace que Neuquén esté en el centro de atención a nivel mundial”, señaló.

Y agregó: “Cuando comunicamos la lista de pilotos recibimos muchos mensajes de otros corredores extranjeros que manifestaron su intención de venir. Los cupos son limitados, por lo que, si se realiza una nueva edición, evaluaremos la posibilidad de incorporar más series y pilotos. De esta manera, termina siendo un evento 100 % internacional”.

Por otra parte, Zen resaltó el trabajo y el compromiso del Moto Club de Neuquén. “La gente del Moto Club es muy profesional. Pocas veces vi personas tan apasionadas por este deporte. Van a contar con un circuito de nivel internacional para continuar desarrollando competencias en la ciudad y, por supuesto, las puertas están abiertas para seguir organizando eventos de esta magnitud”, expresó.

Capacidad para casi 10.000 espectadores

En cuanto a la infraestructura preparada para recibir al público, Zen informó que el predio tendrá capacidad para casi 10.000 personas. De ese total, entre 4.500 y 5.000 espectadores podrán disfrutar de la competencia desde ubicaciones sentadas. Además, habrá un sector VIP con capacidad para 300 personas.

“Calculamos que va a estar lleno y que las entradas se van a agotar, así que recomendamos que se apuren a comprarlas”, finalizó.