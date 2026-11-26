La Municipalidad de Neuquén habilitó este jueves 400 nuevos metros del eje central de la Gran Avenida para la circulación vehicular en sentido Neuquén-Cipolletti, entre Linares y Saturnino Torres, sobre la rama sur. El avance forma parte de la reconversión de la antigua traza de la Ruta 22 en Neuquén capital.

Quienes viajen hacia Cipolletti dispondrán de dos carriles de circulación y un carril de estacionamiento provisorio sobre el eje central. En sentido inverso, desde Cipolletti hacia el centro de Neuquén, los vehículos seguirán por la colectora Félix San Martín mientras continúa la reubicación de una línea de media tensión en la rama norte.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que «la apertura de este nuevo tramo representa un avance significativo porque nos permite mejorar la fluidez del tránsito. A medida que ponemos en funcionamiento nuevos sectores, podemos concentrar los trabajos en otras áreas y seguir avanzando hacia la transformación integral de la Gran Avenida, una obra que va a modificar profundamente la movilidad y la conectividad de Neuquén».

Seguridad vial y circulación en zonas de obra activa

Nicola advirtió que los conductores circularán por sectores con trabajos en marcha, por lo que pidió extremar las precauciones, respetar los límites de velocidad y acatar las indicaciones de agentes de tránsito y banderilleros. «Este esquema de aperturas progresivas nos permite garantizar la circulación mientras avanzamos con los trabajos que restan ejecutar», remarcó el funcionario.

Para ordenar la convivencia entre autos, peatones y operarios en la Gran Avenida, el corredor incorpora dispositivos de seguridad vial en los frentes intervenidos:

Contención y señalización: Vallas plásticas, barreras New Jersey , conos y defensas metálicas.



Vallas plásticas, barreras , conos y defensas metálicas. Prevención y ordenamiento: Cartelería preventiva e informativa y delimitaciones visibles en cada sector.



Cartelería preventiva e informativa y delimitaciones visibles en cada sector. Acceso garantizado: Recorridos delimitados y señalizados hacia viviendas y locales comerciales.

Próximas etapas de obra en la rama sur

El traslado del tránsito hacia el eje central habilita nuevas intervenciones en los laterales del tramo entre Linares y Saturnino Torres, donde se ejecutará la configuración urbana definitiva. Primero se harán los desagües pluviales longitudinales y luego se construirán veredas y bicisendas.

En paralelo, se desmontará de manera progresiva el cerco provisorio de obra para ejecutar el cordón cuneta del lado de la vereda y montar el alumbrado LED, replicando el esquema del cantero central. La reconversión busca mejorar la conectividad este-oeste y norte-sur, ordenar el tránsito y sumar espacios peatonales y ciclistas en Neuquén.