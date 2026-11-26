Las máquinas trabajan en las obras de entubamiento de desagües pluviales que se ejecutan en distintos sectores de Cipolletti. Foto: Gentileza Municipio de Cipolletti.

La obra de entubamiento de los desagües pluviales de Cipolletti comenzó el 9 de septiembre y actualmente sumó un nuevo frente de intervención. Hoy comenzaron los trabajos preliminares de excavación y mediciones sobre la calle Naciones Unidas, en la zona norte de la ciudad.

La iniciativa forma parte de un programa del Gobierno de Río Negro, es ejecutada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y está a cargo de la empresa Ribeiro SRL. El Municipio de Cipolletti participa en la articulación del proyecto, que contempla una inversión de $4.770.025.119 (unos US$ 2.935.400 según la cotización de vendedor del Banco Nación hoy) y la construcción de aproximadamente 3.300 metros de nuevos conductos.

El objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano, optimizar el escurrimiento del agua durante las lluvias y reducir el riesgo de anegaciones en distintos sectores de la localidad.

El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de los trabajos en Naciones Unidas para mejorar el sistema de desagües de la zona norte. Además, señaló que se trata de una de las obras que llevan adelante en conjunto el Municipio y el Gobierno provincial a través del DPA.

Cómo avanzan los trabajos en los tres sectores

La intervención comprende tres cuencas de la ciudad: Vélez Sarsfield, Paso de los Libres y Naciones Unidas. Actualmente, el frente de mayor actividad se encuentra en Vélez Sarsfield, donde se ejecutó el hormigón de limpieza en aproximadamente 80 metros lineales, en el tramo ubicado cerca de la avenida Perón y Circunvalación. En ese sector también se trabaja en el armado de hierros de la estructura y se prevé realizar el hormigonado de la solera en los próximos días.

Las tareas de limpieza y excavación comenzaron esta semana sobre los primeros 500 metros del desagüe de Naciones Unidas. Foto: Gentileza Municipio de Cipolletti.

La intervención en ese sector contempla 626 metros de entubamiento en Vélez Sarsfield, mediante un conducto de hormigón armado de 1,70 metros de base por 1,90 metros de altura. También se incorporarán drenes laterales y cordones cuneta, y se reemplazarán ocho alcantarillas.

En Paso de los Libres, en tanto, finalizaron las tareas de limpieza y se retiraron los árboles del sector. Sin embargo, los trabajos se encuentran momentáneamente detenidos a la espera de la presentación del proyecto ejecutivo correspondiente a ese frente. Allí se prevé la entubar 934 metros de canal de desagüe, con conexión a la infraestructura de la Ruta Provincial 22.

Por su parte, en Naciones Unidas las tareas comenzaron el lunes 23 de noviembre. Allí se trabaja sobre los primeros 500 metros del desagüe, en dirección a la avenida Perón. Ya se realizaron tareas de limpieza y excavación, y actualmente se avanza hasta alcanzar la cota de fondo prevista. El siguiente paso será colocar piedra bocha y ejecutar el hormigón de limpieza, trabajos previstos entre este jueves y el viernes.

En ese sector se proyecta construir un colector de 1.784 metros sobre la calzada, con descarga en el colector Curri Lamuel y tres ramales secundarios circulares.

Desde el DPA, informaron a Diario RÍO NEGRO que el avance de la obra alcanza actualmente el 4%. Además, estimaron que para fines de 2026 llegará al 10%.

Una obra hidráulica vinculada con la futura Avenida General Paz

Además de mejorar la infraestructura pluvial, el proyecto está relacionado con la planificación urbana del Municipio de Cipolletti.

Sora explicó que las intervenciones en Vélez Sarsfield y Paso de los Libres permitirán cubrir los canales a cielo abierto y liberar superficie para la futura remodelación de la avenida General Paz.

El proyecto municipal contempla calzadas más amplias y la incorporación de obras complementarias, como bicisendas. De esta manera, el entubamiento que lleva adelante el DPA funcionará como una etapa necesaria para concretar la renovación de ese corredor vial.

El subdelegado regional del Alto Valle del DPA también señalo que la obra tendrá un impacto importante en el sistema de drenaje, especialmente en la cuenca de Vélez Sarsfield, que abarca casi 900 hectáreas y comprende gran parte del sector céntrico de Cipolletti. Según explicó, el crecimiento urbano y la progresiva impermeabilización de la superficie hacen que cada vez sea mayor la cantidad de agua que debe escurrir por ese sistema.

El plazo de ejecución de la megaobra de entubado de Cipolletti

El contrato establece un plazo de 12 meses para completar las tres intervenciones. Desde el DPA señalaron que los retrasos registrados hasta el momento fueron mínimos y estuvieron relacionados principalmente con las lluvias torrenciales que se produjeron en la región. Debido a que los trabajos se desarrollan sobre desagües pluviales, las precipitaciones demoraron algunas tareas, aunque las actividades se retomaron poco después.

El organismo confirmó que el plazo de ejecución se mantiene en 12 meses y que la empresa contratista se comprometió a cumplirlo. También ratificó que no hubo modificaciones en el proyecto original ni en el presupuesto, que continúa siendo de más de $4.770 millones (US$ 2.935.400).

La obra permitirá reemplazar tramos de desagües a cielo abierto por un sistema de conducción entubado, con nuevas conexiones y estructuras adaptadas a las características de cada cuenca. El proyecto combina así una mejora de la infraestructura hídrica de Cipolletti con futuras intervenciones sobre su trama vial y sus espacios urbanos.