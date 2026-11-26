La diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde, hizo declaraciones tras presentar una acción de amparo ante la Justicia electoral para impedir que el Congreso de la Nación vuelva a bloquear una eventual jura en caso de resultar electa en 2027.

En declaraciones a Diario RÍO NEGRO, la legisladora libertaria calificó el freno a su incorporación al Senado en 2025 como una «proscripción de hecho», aseguró que dimitió bajo «coacción» para no trabar las reformas del presidente Javier Milei y lanzó duros cuestionamientos contra el senador Martín Soria y el exgobernador Jorge Capitanich por el diferente criterio aplicado sobre sus diplomas.

Por su parte, Lorena Villaverde confirmó que dejó expresamente abierta la posibilidad de impugnar su renuncia del año pasado en otro fuero y ratificó que trabajará para ser una opción electoral en Río Negro cuando venza su actual mandato.

Qué pide Lorena Villaverde a la Justicia electoral y por qué evalúa anular su renuncia al Senado

Al detallar el objetivo inmediato de su demanda ante la Justicia electoral, Lorena Villaverde sostuvo que busca fijar un límite institucional antes del próximo turno electoral, al tiempo que dejó abierta la puerta para reclamar la nulidad de su renuncia de 2025.

«Espero que la Justicia electoral le dé curso al amparo y examine qué pasó con mi diploma. Le pido una decisión concreta que impida al Congreso volver a usar los mismos hechos, anteriores a la elección de 2025, para frenar mi incorporación si vuelvo a ser electa», afirmó la diputada, tras recordar que el pleno del Senado nunca votó una resolución definitiva y dejó su incorporación en suspenso.

Consultada sobre si pedirá recuperar la banca del Senado, Villaverde respondió: «Dejé expresamente abierta la posibilidad de impugnar mi renuncia por otra vía judicial. Cualquier decisión sobre ese paso la voy a tomar con mis abogados. Lo que sostengo hoy, con toda claridad, es que mi renuncia fue consecuencia de la coacción que denuncio en el amparo. Haber firmado en esas circunstancias jamás significó aceptar lo que hicieron con mi diploma».

La legisladora vinculó su dimisión con el debate de la reforma laboral, impulsada por Javier Milei: «No me habría perdonado que el bloqueo que habían montado alrededor de mi jura terminara siendo un obstáculo para las reformas que el país necesitaba. En las circunstancias de coacción que hoy denuncio, tomé la decisión de renunciar por lealtad al presidente Javier Milei y al proyecto de país que está llevando adelante».

El cruce de Lorena Villaverde con Martín Soria y sus planes electorales en Río Negro para 2027

Por su parte, Lorena Villaverde cuestionó la diferencia de trato en la Cámara alta respecto de Martín Soria, su par de Río Negro, y Jorge Capitanich, y confirmó su intención de competir políticamente en 2027.

Lorena Villaverde recordó que Soria exhibió en el recinto un expediente cerrado en 2017 en Florida para cuestionar su idoneidad moral, mientras que tanto el dirigente roquense como Capitanich pudieron jurar pese a contar con impugnaciones y causas judiciales previas que luego derivaron en absoluciones o desestimaciones.

«Los dos pudieron jurar. A mí me dejaron con la jura suspendida. El mismo hombre que me descalificó desde su banca pudo asumir pese a la impugnación de su propio diploma. La presunción de inocencia y la igualdad ante la ley tienen que valer para los tres», planteó, pidiendo que la Justicia evalúe incluso «qué peso tuvo mi condición de mujer en esa decisión».

Sobre su futuro electoral, la diputada señaló: «Tengo una decisión política tomada. Voy a seguir trabajando para ser una opción para Río Negro. Una candidatura concreta se definirá en su momento. Los rionegrinos me eligieron diputada hasta 2027 y voy a ejercer esa responsabilidad hasta el último día».

El impacto personal de Lorena Villaverde: su renuncia por lealtad a Javier Milei y las reformas en el Senado

Consultada por RÍO NEGRO sobre el costo personal e institucional que tuvo el freno a su jura en la Cámara alta, Lorena Villaverde diferenció el plano familiar del escenario político que atravesaba el Gobierno nacional en aquel momento.

«En lo personal, lo más doloroso fue lo que tuvieron que atravesar mis hijos. En lo institucional, el perjuicio alcanzó a Río Negro y al país. Los rionegrinos me habían elegido para representarlos en el Senado y, en esas mismas elecciones, millones de argentinos acababan de respaldar en las urnas el rumbo del presidente Javier Milei. A mi juicio, al bloquear mi incorporación también buscaron obstruir el proyecto nacional que acababa de recibir ese respaldo», sostuvo la legisladora.

Finalmente, vinculó aquella decisión con su actual reclamo judicial: «Con esa misma convicción fui a la Justicia. Quiero que los rionegrinos tengan la certeza de que la persona que elijan va a poder representarlos».