Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la aprobación de la reforma del Banco Central

Tras varias idas y vueltas, La Libertad Avanza -con el apoyo de fuerzas aliadas- logró que la Cámara de Diputados aprobara este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto insignia del presidente Javier Milei recibió 141 votos positivos, 0 negativos y 99 abstenciones.

La iniciativa, presentada por el mandatario en cadena nacional el 30 de julio y explicada luego a sus legisladores en Casa Rosada, regresó a la Cámara baja en segunda revisión tras los cambios del Senado. Aunque el oficialismo aceptó las modificaciones por no contar con los dos tercios para insistir en su redacción original, la sanción definitiva representa ahora un triunfo clave para el Gobierno, que busca condicionar a las futuras gestiones.

La ley deroga el esquema vigente desde 2012 -que incluía el empleo y el desarrollo económico como objetivos- para devolverle a la entidad el mandato único de preservar el valor de la moneda, siguiendo el modelo peruano. Además, prohíbe taxativamente financiar al Tesoro nacional, provincias o municipios mediante adelantos transitorios o Letras Intransferibles, cortando así la emisión para cubrir el déficit fiscal.

Los cambios introducidos por la Cámara alta alteraron el régimen de autoridades: mientras el texto original exigía dos tercios de ambas Cámaras para remover directores y blindar su independencia, la versión aprobada establece que tanto las designaciones como los desplazamientos (por decreto del Ejecutivo) requerirán únicamente la mayoría absoluta del Senado (37 votos).

Reforma del BCRA: así votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, la votación por la nueva reforma fue en su mayoría, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo

(La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Abstención

Reforma del BCRA: cómo votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos mostraron abstenciones y la votación fue de la siguiente manera:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Ausente

Ausente Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Abstención

Abstención Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Abstención

Abstención Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Reforma del BCRA: los votos del resto de las provincias de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente

(Provincias Unidas, Chubut): Ausente Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Abstención

(Unión Por La Patria, Chubut): Abstención Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Abstención

(Unión Por La Patria, Chubut): Abstención César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz fueron a la par los votos:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Abstención

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Abstención Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Abstención

Y finalmente en Tierra del Fuego: