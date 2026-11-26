Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la aprobación de la reforma del Banco Central
El oficialismo logró la sanción definitiva del proyecto insignia de Javier Milei. Con respaldo de los bloques aliados, la iniciativa -ya aprobada en el Senado- obtuvo este 26 de noviembre 141 votos afirmativos en Diputados, de ese total las provincias de la Patagonia aportó 12 a favor.
Tras varias idas y vueltas, La Libertad Avanza -con el apoyo de fuerzas aliadas- logró que la Cámara de Diputados aprobara este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto insignia del presidente Javier Milei recibió 141 votos positivos, 0 negativos y 99 abstenciones.
La iniciativa, presentada por el mandatario en cadena nacional el 30 de julio y explicada luego a sus legisladores en Casa Rosada, regresó a la Cámara baja en segunda revisión tras los cambios del Senado. Aunque el oficialismo aceptó las modificaciones por no contar con los dos tercios para insistir en su redacción original, la sanción definitiva representa ahora un triunfo clave para el Gobierno, que busca condicionar a las futuras gestiones.
La ley deroga el esquema vigente desde 2012 -que incluía el empleo y el desarrollo económico como objetivos- para devolverle a la entidad el mandato único de preservar el valor de la moneda, siguiendo el modelo peruano. Además, prohíbe taxativamente financiar al Tesoro nacional, provincias o municipios mediante adelantos transitorios o Letras Intransferibles, cortando así la emisión para cubrir el déficit fiscal.
Los cambios introducidos por la Cámara alta alteraron el régimen de autoridades: mientras el texto original exigía dos tercios de ambas Cámaras para remover directores y blindar su independencia, la versión aprobada establece que tanto las designaciones como los desplazamientos (por decreto del Ejecutivo) requerirán únicamente la mayoría absoluta del Senado (37 votos).
Reforma del BCRA: así votaron los diputados de Neuquén
En Neuquén, la votación por la nueva reforma fue en su mayoría, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Abstención
Reforma del BCRA: cómo votaron los diputados de Río Negro
Por su parte los rionegrinos mostraron abstenciones y la votación fue de la siguiente manera:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Ausente
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Abstención
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Abstención
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Reforma del BCRA: los votos del resto de las provincias de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Ausente
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Abstención
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Abstención
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
En Santa Cruz fueron a la par los votos:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Abstención
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Abstención
Y finalmente en Tierra del Fuego:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Abstención
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Abstención
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Abstención
Comentarios