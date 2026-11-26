La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con los votos positivos del oficialismo y aliados y la abstención de todos los legisladores del peronismo.

Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El cuerpo trató las modificaciones que se hicieron en el Senado Nacional y la norma se convirtió en ley con 141 votos afirmativos, cero negativos y 99 abstenciones.

El Poder Ejecutivo Nacional considera a esta ley como fundacional de una nueva etapa en el manejo de la política económica de la Argentina porque prohíbe taxativamente el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria y fija como principal objetivo de la entidad la preservación del valor de la moneda.

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, subrayó el presidente, Javier Milei, en un posteo en redes sociales tras conocerse el resultado de la votación.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó: “Un paso enorme en lo institucional y económico. Felicitaciones!”.

Pero además de prohibir la asistencia al Tesoro Nacional vía emisión, la ley modifica otros aspectos centrales, como la reducción del mandato de la entidad.

La ley fija como misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda. Así se eliminó el mandato múltiple establecido por la reforma de 2012, que incluía promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

También elimina la facultad del Directorio para orientar el crédito hacia sectores determinados o aplicar políticas crediticias diferenciadas.

Asimismo, prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios y la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

A su vez, el Banco Central conserva la facultad de operar con títulos públicos en el mercado secundario únicamente con fines de regulación monetaria y cambiaria (mediante canjes, pases o cauciones) y siempre a precios de mercado.

Por otro lado, declara la inembargabilidad de las reservas internacionales y habilita el uso de divisas, oro y activos financieros líquidos como garantía en operaciones propias de la banca central.

También le permite al Banco Central tomar préstamos de bancos internacionales, además de organismos multilaterales y otros bancos centrales.

Al mismo tiempo, se derogaron los artículos que aún permanecían vigentes de la Ley de Convertibilidad.

La ley aprobada por el Parlamento establece que solo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas. En ese sentido, fija que las ganancias contables derivadas de variaciones del tipo de cambio o de la valuación del oro deben registrarse en una cuenta de capital y no pueden transferirse al Tesoro.

Por otro lado, se determinó que, antes de cualquier transferencia al Gobierno nacional, las utilidades distribuibles deben recomponer pérdidas previas e integrar reservas hasta alcanzar al menos el 50 % del capital del Banco. El remanente transferible al Tesoro debe destinarse exclusivamente a cancelar deuda pública.

Acerca de la remoción de autoridades, la nueva norma impone que la remoción requiere la intervención exclusiva del Senado de la Nación por mayoría absoluta de sus integrantes (modificando el texto original que exigía dos tercios en ambas cámaras).

En un comunicado, Milei subrayó que “con esto, se terminan casi dos décadas de utilización política del Banco Central, que comenzó en 2010, cuando, con la excusa de la creación del Fondo del Bicentenario, el Gobierno de Cristina Kirchner, con la intervención de la entonces presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dispuso la utilización de USD 10.000 millones de reservas de la autoridad monetaria que nunca se devolvieron”.

“En 2012, una nueva Carta Orgánica amplió las facultades de emisión y financiamiento al Tesoro, debilitando los límites institucionales de la entidad”, añadió el parte oficial.

Milei indicó que “aquel proceso marcó el inicio de un esquema que permitió utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal, deteriorar el valor de la moneda y trasladar sus consecuencias al conjunto de los argentinos”.

El presidente agradeció a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma estructural, “que pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”.

“Con esta transformación, la República Argentina avanza hacia un Banco Central cuya función primordial sea preservar el valor de la moneda y deja atrás un modelo de financiamiento basado en la emisión, sentando las bases para hacer a la Argentina grande nuevamente”, concluyó el parte.