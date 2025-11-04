Festival de la Sidra 2025 en Roca: Turf y mucho más, estos son los artistas confirmados para el domingo 9 de noviembre

Turf en el Festival de la Sidra en Roca.

Faltan días para que comience el Festival de la Sidra 2025 en Roca y desde la organización ya confirmaron la grilla completa día por día. El domingo 9 de noviembre tocará Turf, pero también habrá más artistas invitados que son imperdibles.

El municipio de Roca está ultimando los detalles para llevar a cabo el Festival de la Sidra 2025. El evento se realizará este fin de semana, desde este 8 al 9 de noviembre, en el Predio Ferial ubicado en la calle Cerro Tronador 260.

Se espera un evento repleto de actividades para que los vecinos y vecinas se puedan acercar a disfrutar de las mejores sidras, gastronomía, música, espectáculos en vivo y todo tipo de entretenimiento.

Festival de la Sidra 2025: grilla completa de artistas para este domingo 9

Desde la organización informaron que el Festival de la Sidra comenzará a las 18 y los espectáculos a las 19.

El escenario contará con una «variada propuesta artística» que incluirá desde presentaciones de danza a música de distintos géneros.

Este sábado 8, la grilla se compone de la siguiente manera: