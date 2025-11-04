Festival de la Sidra 2025 en Roca: Turf y mucho más, estos son los artistas confirmados para el domingo 9 de noviembre
Falta poco para celebrar el Festival de la Sidra 2025 en Roca y ya se conoció la grilla completa de artistas para el día 2, ¡mirá quiénes vienen!
Faltan días para que comience el Festival de la Sidra 2025 en Roca y desde la organización ya confirmaron la grilla completa día por día. El domingo 9 de noviembre tocará Turf, pero también habrá más artistas invitados que son imperdibles.
El municipio de Roca está ultimando los detalles para llevar a cabo el Festival de la Sidra 2025. El evento se realizará este fin de semana, desde este 8 al 9 de noviembre, en el Predio Ferial ubicado en la calle Cerro Tronador 260.
Se espera un evento repleto de actividades para que los vecinos y vecinas se puedan acercar a disfrutar de las mejores sidras, gastronomía, música, espectáculos en vivo y todo tipo de entretenimiento.
Festival de la Sidra 2025: grilla completa de artistas para este domingo 9
Desde la organización informaron que el Festival de la Sidra comenzará a las 18 y los espectáculos a las 19.
El escenario contará con una «variada propuesta artística» que incluirá desde presentaciones de danza a música de distintos géneros.
Este sábado 8, la grilla se compone de la siguiente manera:
- Ballet Criollos
- La Bagliani
- Canela en Rama
- Blowind Blues
- Turf
