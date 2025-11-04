ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Festival de la Sidra 2025 en Roca: Turf y mucho más, estos son los artistas confirmados para el domingo 9 de noviembre

Falta poco para celebrar el Festival de la Sidra 2025 en Roca y ya se conoció la grilla completa de artistas para el día 2, ¡mirá quiénes vienen!

Keila Giles

Por Keila Giles

Turf en el Festival de la Sidra en Roca.

Turf en el Festival de la Sidra en Roca.

Faltan días para que comience el Festival de la Sidra 2025 en Roca y desde la organización ya confirmaron la grilla completa día por día. El domingo 9 de noviembre tocará Turf, pero también habrá más artistas invitados que son imperdibles.

El municipio de Roca está ultimando los detalles para llevar a cabo el Festival de la Sidra 2025. El evento se realizará este fin de semana, desde este 8 al 9 de noviembre, en el Predio Ferial ubicado en la calle Cerro Tronador 260.

Se espera un evento repleto de actividades para que los vecinos y vecinas se puedan acercar a disfrutar de las mejores sidras, gastronomía, música, espectáculos en vivo y todo tipo de entretenimiento.

Festival de la Sidra 2025: grilla completa de artistas para este domingo 9

Desde la organización informaron que el Festival de la Sidra comenzará a las 18 y los espectáculos a las 19.

El escenario contará con una «variada propuesta artística» que incluirá desde presentaciones de danza a música de distintos géneros.

Este sábado 8, la grilla se compone de la siguiente manera:

  • Ballet Criollos
  • La Bagliani
  • Canela en Rama
  • Blowind Blues
  • Turf

Temas

Festival de la Sidra

Río Negro

Roca

Turf

Faltan días para que comience el Festival de la Sidra 2025 en Roca y desde la organización ya confirmaron la grilla completa día por día. El domingo 9 de noviembre tocará Turf, pero también habrá más artistas invitados que son imperdibles.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios