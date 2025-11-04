Festival de la Sidra 2025 en Roca: ¿qué otros artistas acompañan a La Delio Valdez este sábado 8 de noviembre?

La Delio Valdez en el Festival de la Sidra 2025.

Falta poco para que comience el Festival de la Sidra 2025 en Roca y desde la organización ya confirmaron la grilla completa día por día. Además del grupo confirmado para el primer día, La Delio Valdez, quiénes son los artistas que subirán al escenario este sábado 8 de noviembre.

El municipio de Roca está ultimando los detalles para llevar a cabo el Festival de la Sidra 2025. El evento se realizará este fin de semana, desde este 8 al 9 de noviembre, en el Predio Ferial ubicado en la calle Cerro Tronador 260.

Se espera un evento repleto de actividades para que los vecinos y vecinas se puedan acercar a disfrutar de las mejores sidras, gastronomía, música, espectáculos en vivo y todo tipo de entretenimiento.

Festival de la Sidra 2025: grilla completa de artistas para este sábado 8

Desde la organización informaron que el Festival de la Sidra comenzará a las 18 y los espectáculos a las 19.

El escenario contará con una «variada propuesta artística» que incluirá desde presentaciones de danza a música de distintos géneros como rock, cumbia, folclore, percusión, urbano, latino y blues.

Este sábado 8, la grilla se compone de la siguiente manera: