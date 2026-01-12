Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cómo solicitar el transporte para personas con discapacidad

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 busca ser un evento para el disfrute de toda la familia. Para asegurar que nadie se quede afuera del festival más masivo de la Patagonia, la Municipalidad de Neuquén confirmó la vuelta del servicio de traslado gratuito «puerta a puerta» destinado exclusivamente a personas con discapacidad.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, funcionará bajo una modalidad de reserva previa. El objetivo es evitar que las grandes distancias y la marea de gente impidan el disfrute de los espectáculos en la Isla 132.

¿Cómo funciona el servicio y cómo pedirlo?

El beneficio consiste en el retiro de la persona en su domicilio, el traslado hasta el predio y el regreso una vez finalizada la jornada.

Los interesados deben comunicarse al teléfono 299 6035018. El pedido debe hacerse con anticipación para coordinar la logística. Se permite el traslado de un solo acompañante por persona. Para el traslado, se utilizará el emblemático Bus Rosa y unidades de Muni Buses totalmente adaptadas.

Una vez en la Isla 132, la experiencia de accesibilidad continúa. La funcionaria Luciana De Giovanetti confirmó que se mantendrá el sector lateral de escenario exclusivo, una plataforma elevada que garantiza visibilidad total sin las presiones del campo general. Este espacio cuenta con baños accesibles y no requiere inscripción previa para ser utilizado.

La alternativa del transporte público (COLE)

Para quienes prefieran movilizarse por su cuenta, se recordó que todas las unidades del sistema COLE son accesibles. En este caso, el recorrido sugerido es: