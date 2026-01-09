¿Los chicos pagan?: Todo lo que tenés que saber sobre las entradas de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

Ya llega la Fiesta de la Confluencia 2026 a Neuquén. Foto: archivo (Cecilia Maletti)

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya se siente en Neuquén. Con las fechas confirmadas del 5 al 8 de febrero, miles de familias de toda la región y todo el país empezaron a sacar cuentas para no quedarse afuera del evento más masivo de la Patagonia.

Sin embargo, la gran duda que circulaba en redes sociales ya tiene respuesta oficial: la política de menores de 18 años y los costos para el ingreso.

Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: ¿a partir de qué edad pagan entrada los menores?

Para esta edición, la organización definió un corte claro: los niños y niñas a partir de los 6 años inclusive deben pagar entrada.

Además, por estrictas razones de seguridad, en el predio de la Isla 132 se estableció que los menores de hasta 15 años tienen la obligación de ingresar y permanecer acompañados por un adulto responsable.

Los precios de las entradas para la Fiesta de la Confluencia: ¿vale la pena el Pase Confluencia?

Ante el contexto económico, se lanzaron opciones para que el impacto sea menor si se concurre en grupo. Estos son los valores vigentes:

Pack Familiar (4×3): Pagás tres pases y entran cuatro. El valor total es de $60.000 .

Pagás tres pases y entran cuatro. El valor total es de . Pase Confluencia Individual: Un pase único válido para los 4 días por $80.000.

¿Vale la pena el Pase Confluencia? Este ticket no es solo una entrada; es un «upgrade» a la experiencia. Incluye:

Ingreso prioritario (chau a las filas interminables).

(chau a las filas interminables). Campo delantero (para ver a Trueno o Luciano Pereyra de cerca).

(para ver a Trueno o Luciano Pereyra de cerca). Baños diferenciados y sectores de comida exclusivos.

y sectores de comida exclusivos. Posibilidad de ganar un Meet & Greet o pase al backstage.

Paso a paso: Cómo comprar las entradas para no quedarse afuera de la Fiesta de la Confluencia 2026

La venta es 100% digital a través de EntradaUno. Te contamos el paso a paso:

Entrá a www.entradauno.com .

. Iniciá sesión o creá tu usuario (necesitás DNI y mail).

Elegí tu combo (Familiar o Individual).

Pagá con Visa, Mastercard, Cabal, BPN o Amex (débito y crédito).

Recordá que con tu entrada accedés a un line-up de 19 artistas internacionales y nacionales, entre los que destacan: Trueno, La Joaqui, No Te Va Gustar, Luciano Pereyra, Dillom, Karina y La Beriso, además del semillero local que abrirá cada tarde.