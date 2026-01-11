Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: así serán los controles con burbuja táctica y tolerancia cero

Autoridades provinciales y fuerzas de seguridad definieron el operativo para la Fiesta Nacional de la Confluencia en la Isla 132 de Neuquén.

Con vistas a la masiva concurrencia prevista, autoridades provinciales avanzan en la planificación del operativo de seguridad para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, que se realizará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén.

El esquema contempla controles preventivos en accesos estratégicos, refuerzo tecnológico y una coordinación integral entre fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, con el objetivo de garantizar un entorno seguro antes, durante y después de cada jornada del evento.

Coordinación interinstitucional

Durante la primera reunión de planificación, el ministerio de Seguridad dispuso una serie de medidas complementarias destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante la alta convocatoria esperada. El operativo será articulado entre el ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y dotaciones de Bomberos.

Las autoridades indicaron que el trabajo conjunto se extenderá a todas las etapas del evento, con presencia activa en el predio y en los principales accesos a la ciudad. En los próximos días se darán a conocer detalles sobre los puestos de asistencia y atención sanitaria que se instalarán en distintos puntos de la Isla 132.

Burbuja táctica y refuerzo tecnológico

Entre las principales novedades del operativo se destaca la implementación de la burbuja táctica, una herramienta de última generación que permite optimizar la comunicación entre los distintos cuerpos de Seguridad y Emergencias de forma continua y eficaz.

Este sistema posibilita una respuesta rápida y directa ante situaciones críticas, facilitando la coordinación entre las áreas operativas. Además, garantiza conectividad constante mediante el refuerzo de la red existente con unidades móviles con conexión satelital, consideradas altamente confiables incluso en contextos de alta demanda.

Videovigilancia en tiempo real

El esquema de seguridad también prevé la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia, que serán monitoreadas en tiempo real desde el Centro de Monitoreo ubicado en la Jefatura de Policía.

Estas herramientas permitirán fortalecer las tareas de prevención, control y detección temprana de incidentes, brindando mayor cobertura durante el desarrollo de los espectáculos y la circulación del público dentro y fuera del predio.

Controles vehiculares y accesos

El director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, adelantó que el operativo integral incluirá controles vehiculares y verificación de documentación en los principales accesos a la ciudad, como el puente carretero, el tercer puente y la ruta desde Plottier.

“Se realizarán operativos de alcoholemia y se solicitará la documentación correspondiente del vehículo”, señaló el funcionario. En ese marco, referentes de la Policía recordaron que rige la tolerancia cero tanto para el consumo de alcohol como de drogas al momento de conducir.

Conducción del operativo

Por parte de la fuerza provincial, el comisario mayor Pablo Monje, recientemente designado director de Seguridad de la Región Confluencia, estará al frente del operativo general de esta nueva edición de la fiesta.

Trabajará junto al subdirector de Seguridad de la Región, zona Este, Gustavo Pizzarro, y al comisario inspector Pedro Guento, quien asumió como subdirector Oeste de la misma región. Además, se desplegarán controles preventivos específicos en accesos estratégicos como las calles Río Negro y Linares.

Elementos prohibidos en el predio

Las autoridades recordaron que estará prohibido ingresar al predio de la Isla 132 con cuchillos, tenedores, navajas, tijeras y cualquier elemento corto punzante. Tampoco se permitirá el ingreso de elementos inflamables como perfumes, desodorantes y encendedores.

No se podrá ingresar con bebidas alcohólicas, conservadoras, reposeras ni sombrillas. Las mochilas y bolsos habilitados no deberán superar los 40 por 40 centímetros y serán revisados por la Policía. También está prohibido el ingreso con carteles, pancartas y pirotecnia.

Objetivo del operativo

El objetivo central del dispositivo de seguridad es proteger a los asistentes, al personal del evento, las instalaciones y el predio en general, garantizando condiciones de seguridad adecuadas durante las cuatro jornadas de la Fiesta Nacional de la Confluencia.