Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: más de 500 vacunas y cientos de chequeos gratuitos en solo tres noches

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 no es solo música y gastronomía; este año se consolidó como un centro de salud a cielo abierto.

Durante las primeras tres jornadas, el dispositivo sanitario instalado en el predio demostró su valor estratégico al dar respuesta a una demanda masiva, facilitando el acceso a estudios que habitualmente requieren turnos previos en hospitales.

Cifras de un operativo récord de Salud en la Isla 132

El balance de las primeras 72 horas refleja la intensidad del trabajo del equipo de salud. Los números hablan por sí solos:

Inmunización: Se aplicaron 525 dosis de vacunas .

Se aplicaron . Detección y prevención: Se realizaron 332 testeos y se concretaron 27 mamografías y 12 estudios de Papanicolaou .

Se realizaron y se concretaron y . Salud bucal: El consultorio móvil odontológico atendió a 68 pacientes.

Este despliegue permite que los asistentes aprovechen su paso por el festival para realizarse controles preventivos de alta complejidad, eliminando las barreras de tiempo y traslado.

Una tercera noche de alta intensidad

Solo durante la jornada del sábado, el flujo de consultas no dio respiro. Se atendieron a 185 personas, con un fuerte foco en enfermería y consultas médicas generales. La campaña de vacunación fue el punto más fuerte de la noche, con 135 dosis aplicadas en pocas horas, lo que demuestra la confianza de la comunidad en el sistema de salud pública provincial.

El crecimiento sostenido en la demanda de servicios como odontología y asesoramiento en salud reproductiva confirma que la Salita de Salud de la Confluencia ya es un espacio fundamental. Más allá de garantizar la asistencia ante cualquier contingencia durante los shows, el dispositivo funciona como una política de salud cercana, eficiente y, sobre todo, gratuita para los miles de vecinos que recorren el Paseo Costero.