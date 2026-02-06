ESCUCHÁ RN RADIO
Día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026 con Ángela Torres y Luck Ra: el cierre con Karina, el clima y lo que necesitas saber de este viernes

Diario RÍO NEGRO te acerca una cobertura completa, desde la Isla 132, de la Fiesta de la Confluencia 2026. Colectivos, horarios, grillas, consejos, clima y más.

Redacción

Por Redacción

Foto: Cecilia Maletti.

Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas.

Este año, los artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios Limay, Confluencia y Energy Arena. Te contamos acá el minuto a minuto y todos los detalles que necesitas saber para vivir a pleno este viernes 6 de febrero. Horarios, grilla, artistas, colectivos, clima, y más mucho más.

El minuto a minuto de la Fiesta de la Confluencia 2026

06/02 08:56

Karina y Luciano Pereyra anticiparon una colaboración

Los artistas hablaron en conferencia de prensa, confesaron que están planeando algo juntos. «Hay algunos con los que comparto escenario hoy que hemos hablado.. yo estoy abierta a todo», dijo a Diario RÍO NEGRO
06/02 08:36

La grilla completa de artistas para este 6 de febrero

18:00 Pre Confluencia 1
18:30 Pre Confluencia 2
19:00 Tuli
19:50 Lauty Gram
20:40 Roze
21:50 FMK
23:00 Angela Torres
00:30 Luck Ra (Cierre estelar)
06/02 08:23

El clima para el día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy se esperan máximas de 28°C y mínimas que rozarán los 19°C. La inestabilidad se diluirá con el transcurso de la tarde, pero de igual manera te recomendamos llevar una campera porque la noche en la Isla 132 se pone fresca.
06/02 00:33

Karina cerró a pura cumbia un multitudinario arranque de la Fiesta de la Confluencia

Unas 270 mil personas visitaron la Isla 132 este jueves 5 de febrero en marco del inicio de la Fiesta de la Confluencia 2026, que tuvo como shows estelares las presentaciones de Migrantes, Rombai, Luciano Pereyra y un cierre a puro ritmo con Karina La Princesita.

05/02 23:22

Luciano Pereyra y su mensaje por los incendios en la Patagonia

«Fuerte el aplauso y buena energía para toda la gente de la Patagonia que está sufriendo de los incendios. Para todos ellos, toda la energía de este show para salir adelante», dijo el cantante, antes de cantar sus últimas canciones en la Fiesta de la Confluencia.




05/02 22:47

Diario RÍO NEGRO regaló ¡una remera de Migrantes!

Así fue el momento en que entregamos el premio después del primer show de cumbia de la apertura de la Fiesta de la Confluencia.
05/02 22:42

Qué dijo Fer Vazquez después de tocar en la Fiesta de la Confluencia

Luego del show de Rombai, el cantante Fer Vazquez habló con la prensa y empezó a palpitar el Mundial 2026.
05/02 22:20

En fotos | Así fue el Día 1 de la Fiesta de la Confluencia 2026

Las nubes se despejaron y las familias disfrutaron de una tarde soleada en la costa del río para vivir la apertura del festival.
05/02 22:06

Los ganadores de los primeros sorteos

Con Julián Weich en el escenario como conductor invitado, se realizaron los primeros sorteos de la Fiesta de la Confluencia.

– Ganadora del monopatín eléctrico Segway Max G3: Shrley Desire Grossenbacher (026342).
– Ganador motocicleta eléctrica Super Soco CUX: Pablo Valdez (035778).
– Ganadora auto Toyota Yaris 0 KM: Miguelina Ailín Marinao (020187).
05/02 21:23

Marité Berbel en la Fiesta de la Confluencia: «Arranquen pinos»

Arriba del escenario en la primera noche de la Confluencia, Los Berbel se refirieron a los incendios en la Patagonia y lanzaron un pedido al público: «Cuando caminen por la cordillera, aunque les parezca muy cruel lo que les voy a decir, vayan arrancando pinos. Hagan de cuenta que son yuyos«.

Marité Berbel comentó que son «un flagelo» para los vecinos que viven en zonas de alto riesgo de incendio. La cantante contó que estuvo recorriendo zonas incendiadas en Neuquén, le envió un abrazo a los bomberos voluntarios y pidió a los presentes que imaginen lluvia.

05/02 19:17

Migrantes habló con Diario RÍO NEGRO

«Estamos tranquilos pero ansioso. Es un lindo escenario para disfrutarlo», dijo Facundo Garcia, cantante de Migrantes, antes de subirse al escenario en contacto con Diario RÍO NEGRO.

05/02 18:09

Las propuestas para la familia en la Fiesta de la Confluencia

El centro de Convenciones Domuyo suma dos atractivos fuertes para esta edición: el parque inmersivo «Dino Jump» con inflables y criaturas a escala real, y el regreso de la plataforma aérea para ver la isla desde el cielo. Todos los detalles.
05/02 16:04

Todo sobre la venta de entradas

Las entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026 ya se encuentran a la venta, con precios que parten desde los 80 mil pesos, y pueden adquirirse de manera online a través de Entrada Uno, así como en puntos físicos habilitados en la Boletería de la Isla 132 y en el Shopping Alto Comahue (primer piso).

Además, quienes cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén acceden a beneficios exclusivos, con la posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés.
05/02 14:58

Neuquén emprende y Confluencia de Sabores

La Isla 132 será sede de un despliegue productivo sin precedentes con más de 200 emprendedores locales.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa destacaron que el programa se consolida como el corazón de la Fiesta de la Confluencia, transformando la masividad del festival en el motor de negocios más potente del norte de la Patagonia.
05/02 13:33

Diario RÍO NEGRO en el corazón de la Confluencia: la cobertura más completa y grandes sorteos en la Isla 132

Como cada año, Diario RÍO NEGRO y RÍO NEGRO RADIO tendrán su espacio propio en la Isla 132. Habrá transmisiones en vivo, premios instantáneos y la chance de participar por los autos del 114° Aniversario con la compra de la versión impresa del diario. Dónde encontrarnos.
05/02 10:50

Colectivos gratis al predio: horarios, paradas y todo lo que tenés que saber

El operativo especial está diseñado tanto para la llegada temprana como para el regreso tras el cierre de los shows principales:

Primer servicio: 17:00 horas.
Último servicio: 03:00 horas (desde la zona del predio).

Para minimizar la espera, el municipio dispuso una flota de 8 unidades destinadas exclusivamente a este servicio. Los colectivos saldrán a demanda, con un tiempo de espera estimado de entre 15 y 20 minutos.

La cabecera del recorrido está en Parque Central y el final es sobre calle Boerr. Quienes vayan en los COLE gratis deben ingresar por Linares.
05/02 10:18

¡No te lo robaron! Estaba mal estacionado: el operativo de seguridad vial

La Municipalidad de Neuquén advirtió que habrá un operativo de grúas permanente durante todo el fin de semana. Todo vehículo que se encuentre mal estacionado será reubicado.

Consultas o reclamos: Si tu auto fue removido, comunicate al 299-5763339.
05/02 07:50

Esto no podes ingresar a la Isla 132

El personal de seguridad retendrá los siguientes objetos en los portales de acceso:

Mobiliario: reposeras, sillas, conservadoras, heladeritas, carpas o sombrillas.
– Indumentaria: camisetas de fútbol (de clubes nacionales, internacionales o selecciones), banderas de países o delegaciones extranjeras, y accesorios con luces brillantes.
Tecnología profesional: drones, equipos de fotografía o video profesional, computadoras, punteros láser y selfie sticks.
– Seguridad: armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, aerosoles o gases inflamables.
– Bebidas y sustancias: bebidas alcohólicas, energizantes o sustancias ilegales. Tampoco se permiten las pistolas de agua.
05/02 07:13

Accesos a la Isla 132

Los puentes de acceso a la Isla 132 contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad:

Ingreso por Río Negro: es el portal principal. Allí se encuentran las ticketeras y el sector de instituciones, donde estará ubicado el stand de Diario RÍO NEGRO y RN Radio.

Ingreso por Linares: recomendado para quienes llegan en transporte público y para quienes tengan acceso preferencial.
05/02 07:10

MAPA de la Isla 132

Escenario Confluencia (Principal): el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán los artistas centrales como Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno.
Escenario Limay: situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie.
Escenario Kids: ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay.
Energy Arena: el espacio dedicado a la música electrónica y ritmos urbanos, ubicado cerca del acceso sur.

Diario RÍO NEGRO sortea dos autos 0KM por sus 114 años: comprá el papel y participá

En el marco de su 114° aniversario, Diario RÍO NEGRO puso en marcha el sorteo «2 Autos 0KM», una iniciativa que permitirá a los lectores que compran la versión impresa participar por dos vehículos Toyota Yaris 0KM. El sorteo se desarrolla a través de cupones que deben completarse y depositarse en urnas habilitadas en distintos puntos de la región.

Pasos para participar del sorteo de los autos OKM

Para participar, los interesados deberán completar con sus datos personales los cupones ubicados en la versión impresa del diario y depositarlos en las urnas situadas en los puntos habilitados a tal fin.

Seguir al Diario RIO NEGRO en redes sociales y completar el cupón digital en este formulario no es excluyente, pero habilita a los concursantes a la participación de futuros sorteos exclusivos y acciones promocionales.

El sorteo lo organiza Diario RÍO NEGRO, con el acompañamiento de Nippon y Decker.

El plazo para participar del sorteo se extenderá hasta el 26 de abril de 2026 inclusive y el sorteo se realizará el 30 de abril de 2026, bajo la supervisión de un escribano público. Se seleccionarán ganadores titulares y suplentes. Los resultados serán difundidos a través de los canales oficiales del diario y los ganadores serán contactados con los datos consignados en los cupones.

Quienes resulten ganadores y además sean suscriptores del Diario RÍO NEGRO accederán a un beneficio adicional: una estadía de tres noches para dos adultos en Bariloche.

Acá podés consultar las bases y condiciones y todos los detalles del sorteo.


