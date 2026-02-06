EN VIVO
Día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026 con Ángela Torres y Luck Ra: el cierre con Karina, el clima y lo que necesitas saber de este viernes
Diario RÍO NEGRO te acerca una cobertura completa, desde la Isla 132, de la Fiesta de la Confluencia 2026. Colectivos, horarios, grillas, consejos, clima y más.
Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas.
Este año, los artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios Limay, Confluencia y Energy Arena. Te contamos acá el minuto a minuto y todos los detalles que necesitas saber para vivir a pleno este viernes 6 de febrero. Horarios, grilla, artistas, colectivos, clima, y más mucho más.
El minuto a minuto de la Fiesta de la Confluencia 2026
Karina y Luciano Pereyra anticiparon una colaboración
La grilla completa de artistas para este 6 de febrero
18:30 Pre Confluencia 2
19:00 Tuli
19:50 Lauty Gram
20:40 Roze
21:50 FMK
23:00 Angela Torres
00:30 Luck Ra (Cierre estelar)
El clima para el día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026
Karina cerró a pura cumbia un multitudinario arranque de la Fiesta de la Confluencia
Luciano Pereyra y su mensaje por los incendios en la Patagonia
Diario RÍO NEGRO regaló ¡una remera de Migrantes!
Qué dijo Fer Vazquez después de tocar en la Fiesta de la Confluencia
En fotos | Así fue el Día 1 de la Fiesta de la Confluencia 2026
Los ganadores de los primeros sorteos
– Ganadora del monopatín eléctrico Segway Max G3: Shrley Desire Grossenbacher (026342).
– Ganador motocicleta eléctrica Super Soco CUX: Pablo Valdez (035778).
– Ganadora auto Toyota Yaris 0 KM: Miguelina Ailín Marinao (020187).
Marité Berbel en la Fiesta de la Confluencia: «Arranquen pinos»
Marité Berbel comentó que son «un flagelo» para los vecinos que viven en zonas de alto riesgo de incendio. La cantante contó que estuvo recorriendo zonas incendiadas en Neuquén, le envió un abrazo a los bomberos voluntarios y pidió a los presentes que imaginen lluvia.
Migrantes habló con Diario RÍO NEGRO
Las propuestas para la familia en la Fiesta de la Confluencia
Todo sobre la venta de entradas
Además, quienes cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén acceden a beneficios exclusivos, con la posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés.
Neuquén emprende y Confluencia de Sabores
El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa destacaron que el programa se consolida como el corazón de la Fiesta de la Confluencia, transformando la masividad del festival en el motor de negocios más potente del norte de la Patagonia.
Diario RÍO NEGRO en el corazón de la Confluencia: la cobertura más completa y grandes sorteos en la Isla 132
Colectivos gratis al predio: horarios, paradas y todo lo que tenés que saber
Primer servicio: 17:00 horas.
Último servicio: 03:00 horas (desde la zona del predio).
Para minimizar la espera, el municipio dispuso una flota de 8 unidades destinadas exclusivamente a este servicio. Los colectivos saldrán a demanda, con un tiempo de espera estimado de entre 15 y 20 minutos.
La cabecera del recorrido está en Parque Central y el final es sobre calle Boerr. Quienes vayan en los COLE gratis deben ingresar por Linares.
¡No te lo robaron! Estaba mal estacionado: el operativo de seguridad vial
Consultas o reclamos: Si tu auto fue removido, comunicate al 299-5763339.
Esto no podes ingresar a la Isla 132
– Mobiliario: reposeras, sillas, conservadoras, heladeritas, carpas o sombrillas.
– Indumentaria: camisetas de fútbol (de clubes nacionales, internacionales o selecciones), banderas de países o delegaciones extranjeras, y accesorios con luces brillantes.
– Tecnología profesional: drones, equipos de fotografía o video profesional, computadoras, punteros láser y selfie sticks.
– Seguridad: armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, aerosoles o gases inflamables.
– Bebidas y sustancias: bebidas alcohólicas, energizantes o sustancias ilegales. Tampoco se permiten las pistolas de agua.
Accesos a la Isla 132
– Ingreso por Río Negro: es el portal principal. Allí se encuentran las ticketeras y el sector de instituciones, donde estará ubicado el stand de Diario RÍO NEGRO y RN Radio.
– Ingreso por Linares: recomendado para quienes llegan en transporte público y para quienes tengan acceso preferencial.
MAPA de la Isla 132
Escenario Limay: situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie.
Escenario Kids: ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay.
Energy Arena: el espacio dedicado a la música electrónica y ritmos urbanos, ubicado cerca del acceso sur.
