Fiesta de la Confluencia 2026: sortean un pase exclusivo para estar cerca de los artistas, cómo participar

El Pase Confluencia ofrece ingresos prioritarios, sectores exclusivos y concursos especiales para las cuatro noches del festival.

Por Redacción

La Fiesta Nacional se realizará del cinco al ocho de febrero. Foto: Ceci Maletti

Del cinco al ocho de febrero de 2026, el predio de la Isla 132 de Neuquén será sede de una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia. Este miércoles, la municipalidad lanzó un sorteo para ganar un Pase Confluencia, una modalidad con beneficios exclusivos, para las cuatro noches del evento.

El Pase Confluencia promete una experiencia diferencial en Neuquén

La organización anunció que el Pase Confluencia ofrecerá campo delantero, ingreso diferenciado y prioritario, además de sectores de baños exclusivos.

La propuesta apunta a quienes buscan mayor comodidad y cercanía con el escenario durante los cuatro días del festival.

Además de los accesos preferenciales, el pase incluye concursos por backstage pass y meet & greets con artistas que integren la grilla. También se suma un sector especial de food trucks y un espacio destinado a photo opportunity exclusivo para quienes accedan a esta modalidad.

Sorteos, beneficios exclusivos y una convocatoria que ya genera expectativa

Este miércoles, la municipalidad lanzó un sorteo para ganar un Pase Confluencia válido para las cuatro jornadas. Para participar, los interesados deben comentar y mencionar con quién irían a la Fiesta de la Confluencia, además de compartir la publicación en historias y etiquetar a la organización.

El sorteo se realizará el viernes 2 de enero, según se informó. La iniciativa busca ampliar el alcance de la propuesta y reforzar la expectativa en la previa de un evento que cada año convoca a miles de personas.


