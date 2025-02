Fiesta de la Confluencia: Artepidol llegó con un espacio de inclusión y oportunidad que suma en Neuquén

Artepidol la viene remando hace 22 años en Neuquén, buscando un espacio de contención e inclusión para todas aquellas personas que atraviesan problemas de salud mental. Su obra es por todos conocida, pero este año, gracias al aporte de terceros lograron tener un food track en la Fiesta Nacional de la Confluencia que la está rompiendo. Venden tartas, empanadas y otras delicias y participan todos lo integrantes de la asociación.

Artepidol es un proyecto autogestivo y gratuito de arte y salud mental del que participan alrededor de 50 personas que atraviesan situaciones complejas. «Todas las actividades que realizamos se financian con las acciones que vamos haciendo con la comunidad porque la idea es tender un puente con la comunidad. Como hay mucha desinformación, prejuicios o estigmas contra el llamado loco o loca, los puentes no se dan y nosotros nos propusimos reconstruir esos puentes», explicó Gustavo Lupano, presidente de la asociación.

Siempre las buenas acciones llevan a otras buenas acciones. Fue hace dos años que se acercaron a la asociación Romi y Paul que «están ligados» a una de las parrillas más conocidas de la ciudad de Neuquén. . «Empezaron a traernos la merienda y la cena. Y a finales de 2024 nos dijeron que nos tenían una sorpresa y nos regalaron un food track para que lo trabajemos donde quisiéramos porque uno de nuestros proyectos es la inclusión laboral real. La mayoría de nuestros compañeros están desocupados por el solo hecho de tener un diagnóstico o un certificado de discapacidad. La emoción fue muy grande pero luego de la emoción hay que pasar a la acción», agregó Gustavo.

Y Paul y Romi fueron clave en todo esto: «empiezan en la Fiesta del Confluencia», fue el mensaje. Empezaron las gestiones ante el municipio para conseguir el lugar y hoy están muy cerca del escenario mayor vendiendo y atendiendo con una buena onda que es bien agradecida por quienes pasan por allí a comer antes o durante de los show.

«Estamos acá trabajando con compañeros que de otra manera no tiene acceso al mundo del trabajo. Es una experiencia increíble», dijo El presidente de Artepidol. A este emprendimiento se sumó otro compañero que tiene una fábrica de pastas en Cipolletti que nos aportan a «recontra buen precio de las tartas y empanadas para vender en esta ocasión». El cobra solo la «materia prima», la ganancia del food track queda para Artepidol. Pero va por más. «La idea es empezar a armar grupos de trabajo para seguir trabajando en eso».

Y no descuidan ni un solo detalle. Tienen un equipo de «promoción» que se ocupa de difundir entre los asistentes las alternativas del puesto de Artepidol y lo «rico que se come» a costo bajo. Algunos no saben de qué se trata el proyecto pero se enteran entrando al predio, otros que los conocen se enteran que por primera vez que están en la fiesta y no dudan en comprarles. Proyecto inclusivo, sin lugar a dudas.