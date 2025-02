«Para despilfarrar»: la Fiesta de la Confluencia 2025 y un nuevo conflicto en Neuquén

En la 12° edición de la Fiesta de la Confluencia, nuevamente hay críticas por el espacio que reciben los artistas de Neuquén y Río Negro en el escenario principal. Giovanni Piccoli, integrante de Rock y Punto, apuntó contra la competencia en la Pre Confluencia y pidió una mejor propuesta para los músicos de la región.

En marco del segundo día de la fiesta, en su cuenta de Facebook el guitarrista recordó que tocaron en la apertura de la primera edición del festival, como así también fueron de los primeros ganadores del certamen de la Pre Confluencia, allá por el 2016.

En este sentido, apuntó contra el trato que reciben los artistas locales históricamente en la composición de la grilla: «Es un poco nostálgico, otro poco triste, ver que haya tanto recurso para despilfarrar y que no nos propongan nada a los artistas de acá más que una competencia«.

Picolli indicó que es «feo competir entre colegas» para participar en la fiesta y resaltó que en el Alto Valle están «las mejores bandas del país» y concluyó: «Estamos a la altura».

«Ojalá algún día, algún director de Cultura se acuerde de la gente que hacemos arte y queremos vivir de esto», añadió.

Se vuelve a repetir el reclamo en la Fiesta de la Confluencia

El pedido de mayor presencia de músicos de Neuquén y Río Negro en el escenario principal de la Fiesta de la Confluencia es un reclamo frecuente en cada edición.

A los concursos y a los pocos lugares, también se le suman los horarios alejados de las atracciones principales, lo que genera que los músicos locales toquen para un predio casi vacío por la poca concurrencia de gente.

“Pasan dos cosas. Por un lado tocan dos bandas o tres locales elegidas a dedo o como dicen los funcionarios por trayectoria, experiencia y etc. Y después que hay bandas que se repiten y hay un montón de bandas, y me incluyo yo como músico que considero que tengo una cierta trayectoria y he aportado en estos 20 años un montón de cosas a la cultura de la ciudad, que no somos tenidos en cuenta”, sostuvo al respecto el músico local Rafo Grin a Diario RÍO NEGRO allá por el 2017.

“La cuestión es que todos queremos trabajar para Cultura de la provincia o el municipio porque, aparte, nos parece que es un espacio que es de todos los ciudadanos. Si fuera un privado el que organizara todo esto yo no puedo estar exigiendo que me contraten o que contraten diferentes artistas, pero el Estado debe repartir equitativamente entre todos los artistas de la ciudad, cosa que no funciona porque muchos seguimos esperando por tener nuestro espacio en ese lugar”, cerró el músico.