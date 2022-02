Fiesta de la Manzana 2022: gastronómicos cerraron sus locales con un balance positivo

Un sector muy importante para cada edición de la Fiesta Nacional de la Manzana es el que reúne a los distintos puestos gastronómicos. Entre los comerciantes del rubro destacaron las disposiciones físicas con las cuales contaron este año. Además, consideraron haber remontado la actividad pese a un primer día con complicaciones climáticas.

Roma, un restaurante de Regina, fue uno de los puestos gastronómicos que participó de la FNM y que contó una gran variedad de platos en su carta. Entre las diversas opciones, pudieron destacarse por ofrecer diferentes entrepanes ahumados de bife de chorizo con salsa criolla, choripan XL con chimi, papas fritas en dos presentaciones y, el más demandado, sandwich de bondiola con salsa barbacoa.

Además, tuvieron dos opciones de papas fritas y una opción veggie, que consistía en una hamburguesa de lentejas con guacamole, lechuga y tomate.

Juan y Martín Suizán, dueños del local se trasladaron desde Regina con 16 personas contratadas para hacerse cargo de los distintos roles, propios del funcionamiento de la tienda. La idea de estos hermanos fue presentar un producto que estuviera fuera de los estándares, con una cocción diferente, con un sabor intenso y desde esa premisa surgió esta propuesta gastronómica.

Otro de los stands más requeridos por los espectadores fueron los cortes de carne que ofrecieron los cocineros de «El Ritual del Fuego». Adrián Mastrángelo y Rodrigo García Iglesias, quienes comandan el comercio son asadores oriundos de Conesa, pero hace algunos años que se dedican a cocinar carne bajo su sello que busca forjar un carácter en el Alto Valle.

«Esta fue la segunda vez que participamos de la FNM. Particularmente tuvimos inconvenientes con el clima del viernes, pero por suerte la actividad repuntó las dos jornadas siguientes. Vimos mucha familia el domingo, mientras que el viernes y sábado se acercaron muchos jóvenes«, relató Mastrángelo, uno de los asadores.

Los platos que estaban a disposición incluyeron vacío al asador, hamburguesas, choripanes, bondiolas y matambre al disco. Aunque, las dos opciones predilectas de este evento fueron los choripanes con criolla de cítricos y los entrepanes de vacío.

Un foodtruck logró brindar una alternativa culinaria para aquellas personas que consumen alimentos libres de gluten. Se trata del emprendimiento María Sin TACC -carro que montó la roquense María López-, que incluyó dentro de su carta bondiolas de cerdo con chutney de manzana o con salsa criolla, hamburguesas, papas con salsas de queso, empanadas, pizzetas y panchos.

Además, sumó opciones dulces para aquellos que preferían un postre o algún bocadillo para acompañar el mate, entre las que se destacaban las tortas de manzana, de naranja, chocolate y galletitas.

«Mucha gente nos agradeció por nuestra participación ya que encontraron un lugar apto para ellos. Es triste ir y no poder consumir nada. Lo digo que lo he vivido y visto, por eso insistí tanto en poder participar. En lo que quizá se falló fue en la difusión, ya que mucha gente no se enteró que estábamos«, explicó María López.

Alrededor de 250 mil personas asistieron a la Fiesta Nacional de la Manzana 2022.

Otro aporte, en cuanto al balance de las jornadas de la FNM, lo aportó Martín Bonnett del «Stand de la Manzana», local gastronómico que se ubicó frente a la globa de los artistas regionales. En este stand se vendió bife de chorizo, papas fritas, choripán y hamburguesas completas, que fue la comida más solicitada.

«El primer día con la lluvia estuvo complicado y estuvo muy bajo en cuanto a ventas. El sábado nos sorprendió por la convocatoria de María Becerra, donde tuvimos 3 horas de mucho trabajo. El domingo, que arrancó desde mas temprano, tuvimos solo 4 horas de trabajo», afirmó Bonnett.

Fue la cuarta vez que participó este comercio, en donde 17 personas trabajaron en la atención al público de los visitantes de la FNM. Con respecto a esta edición, Bonnett consideró que una de las falencias de este año tuvo que ver con el «apresurado» cierre del local por parte de los inspectores.

«En pleno momento que teníamos una buena venta, nos hacían cerrar nuestro comercio. Nuestra inversión es muy significativa como para que nos cierren dos horas antes del último show. Eso fue injusto, pero el resto de la fiesta superó nuestras expectativas«, culminó.