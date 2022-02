María Becerra agradeció tras la Fiesta de la Manzana: «Nos vamos con el corazón lleno»

La artista de 21 años pisó Roca el sábado y protagonizó uno los shows más multitudinarios en toda la historia de la Fiesta Nacional de la Manzana. Pese a los «malos momentos», demoras e inconvenientes técnicos que se vivieron en el recital, la frustración no invadió a Becerra, quien lo hizo saber a través de sus redes sociales.

«Quería agradecerles por el show. No lo puedo creer. Dimos un show para 100.000 personas, fue el show mas convocado que tuvimos (…) Fue un show increíble», aseguró en varias historias que le dedicó ayer a sus seguidores, todavía desde Río Negro.

Foto: Juan Thomes

Con algo de tos y malestar, mostró a través de Instagram lo que recibió de sus fans, como carteles, peluches y pancartas y gigantografías que se lleva de recuerdo.

«Canté con un problema en la garganta, tuve que tomar corticoides y estar ahí al filo, pero salió todo increíble. Vocalizando en el camarín se me cortaba la voz justo antes de salir. Tenía mucho miedo, la verdad creo que nunca había salido a cantar tan nerviosa. Para colmo salgo así y en el primer tema no me escuchaba a mi. Tenía cambiada la frecuencia y en vez de escucharme a mi, estaba escuchando la voz de mi corista. Todo el tema lo hice muda, entonces la gente que estuvo en el festival sabe que repetimos la entrada», explicó Becerra, en primera persona.

A pesar de ese contratiempo y de la repetición del primer tema, dijo que se bajó «feliz» del escenario. «Saben que siempre lo damos todo, lo dimos todo, salió increíble», analizó la cantante de trap.

A Becerra le sorprendió la cantidad de público presente. No solo los 100.000 espectadores en el campo, sino la gente sentada en las reposeras mirando desde los techos, balcones y veredas de sus casas. «Era un mar de gente que no terminaba», dijo emocionada.

«Nos llevamos este show en el corazón. La gente (de la Fiesta de la Manzana) nos felicitó, nos dijo que nunca habían visto el festival tan lleno. Solo había convocado así Carlos Vives hace unos años y nos dijeron que fue el top 3 de mejores shows que hubo en toda la historia de la fiesta. La gente quedó super feliz y contenta. Gracias de verdad, nos vamos con el corazón lleno lleno», cerró.