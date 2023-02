Fiesta de la Manzana 2023: ¿Por qué Ciro se quejó en pleno show?

Ciro y Los Persas cerró la primera noche de espectáculos de la Fiesta de la Manzana 2023 en Roca, con un show que superó las expectativas del público. Ciento de jóvenes, adolescentes y adultos permanecieron hasta la 1 de la mañana para poder disfrutar de un cierre. El espectáculo arrancó puntual pero después de cantar dos canciones, el líder de la banda se quejó por unos objetos que estaban en su camarín.

Aplausos, voces coreando «Ciro, Ciro», fueron las primeras demostraciones de afecto que recibió la banda por parte de un público impaciente para que inicie el show. Los integrantes de la banda aparecieron en el escenario mayor diez minutos pasados de la 1 de la mañana.

Bastó que empiece a sonar «Banda de garage» para que el público empiece a saltar. Luego de cantar «Y qué más» y «La ruleta», el cantante saludó a su público e hizo un comentario sobre manzanas que estaban en su camarín.

Cada vez que artistas forman parte del espectáculo de la Manzana hacen hincapié en el fruto. Esta vez, el líder de la banda comento que «le dejaron cuatro manzanas de plástico en el camarín». Los espectadores se tomaron con humor pero luego, Ciro aseguró, «de verdad, si quieren se las muestro», y ahí finalizó el tema.

Después de sus dichos, el cantante no mostró las «manzanas de plástico» y quedó como la incógnita de la noche. El show duró dos horas y media y estuvo repleto de emociones y momentos que quedaron grabados en la memoria de los espectadores.

El enojo en el Cosquín Rock hace un par de días

Todo comenzó tras la felicitación del vocalista a los periodistas de «TN La Viola» y «Flow Music», quienes se acercaron a conversar con él sobre la última presentación de la banda en el reconocido festival nacional, donde subió al escenario a la Orquesta Sinfónica de Villa María, que dirige Luis Nani, y sorprendió a sus seguidores.

«Bienvenida la nueva camada de periodistas atenta a la actualidad de las bandas sea cual sea el estilo que toquen y su público, buscando la objetividad y la diversidad, y no siendo un ‘club de amigos’» mencionó Ciro y debió posteriormente, hacer algunas aclaraciones sobre sus conceptos.

Por eso, indicó en redes sociales que «el comentario vino por esos medios q dicen ser de música y claramente no ven tu show y no registran que hubo 40 músicos (con la sinfónica) sobre el escenario versionando temas. Algo q nunca se hizo en el Cosquin. Y que es jugado xq muchas cosas pueden fallar con 30 min de armado…».

El músico aclaró que las críticas no venían para atacar a «Bebe» Contepomi, que definió como un amigo, sino contra aquellos periodistas que cubrieron el evento sin asistir. «No fueron. No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados. Pero todo queda claro cuando, como tuiteó recién alguien, no saben ni el nombre del que canta. Y me ponen ‘Ciro’ entre comillas» agregó.

«Nunca les gustó el rock. Desde Los Piojos pasamos por esto. No quiero ampliar y hacerlo político aunque en parte lo sea. Nunca transé con ningún medio. Me parece una falta de respeto no hacia mí, sino hacia El esfuerzo de tanta gente para montar algo distinto» concluyó.