YSY A en Neuquén: cuándo viene y cómo conseguir las entradas

Después de agotar el Movistar Arena con una presentación histórica en la que el trap se

encontró con el tango, YSY A continúa llevando su propuesta innovadora a cada rincón del

país.

El referente indiscutido del movimiento urbano en español llega a Neuquén para un concierto en el Estadio Ruca Che, el próximo viernes 17 de octubre a las 21, para compartir con sus fans una noche que promete ser inolvidable.





El show incluirá canciones de todas las etapas de su carrera: desde los himnos que marcaron una generación, como «Quieren Más» o «Trap de Verdad», hasta los hits de sus discos más recientes. Cada acto será un viaje distinto, cargado de adrenalina, emoción y la entrega total que caracteriza a YSY A sobre el escenario.



YSY A llega a Neuquén con la promesa de brindar una experiencia que trasciende géneros y fronteras. Su propuesta no solo reafirma su lugar como pionero del movimiento urbano, sino que también refleja una mirada amplia y respetuosa hacia las raíces culturales que lo inspiran.

Adquirí tus entradas a través de www.protickets.com.ar o en la boletería de Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).