Fiesta del Petróleo y la Energía 2025 en Catriel: fechas, artistas y todas las actividades

La Municipalidad de Catriel confirmó la realización de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Petróleo y la Energía, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en el predio del Acceso Sur, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El anuncio oficial tuvo lugar ayer en la recientemente inaugurada costanera del río Colorado, con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto, autoridades locales y una gran cantidad de vecinos que se acercaron para conocer las novedades de esta edición, marcada por la alegría, la identidad y el orgullo catrielense.

Tal como ocurrió el año pasado, la fiesta vuelve a destacarse por su carácter autogestivo. La financiación se realiza a través de la venta de bonos contribución, que ofrecen importantes premios y la posibilidad de adquirirlos en cuotas. Esta modalidad fomenta la participación solidaria de la comunidad y el acompañamiento del sector privado, con el apoyo de empresas y operadoras petroleras, comerciantes y entidades intermedias, sin utilizar fondos municipales.

Foto: Archivo ediciones anteriores.-

En un contexto económico desafiante, esta iniciativa demuestra —según destacó la jefa comunal— “el compromiso de la gestión con la transparencia, la participación ciudadana y la reactivación de la economía local”.

“Decidimos sostener la fiesta porque es mucho más que un evento: es una oportunidad para mover la economía local, fortalecer la identidad catrielense y mostrar lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, expresó Daniela Salzotto durante la presentación.

El predio del Acceso Sur volverá a convertirse en el punto de encuentro para familias, visitantes y turistas que llegarán para disfrutar de dos días de espectáculos, ferias y gastronomía.

La intendenta de Catriel presentó la fiesta con la grilla de artistas confirmados. Foto: Municipalidad de Catriel.-

Habrá bandas locales y regionales, presentaciones de danza folklórica y moderna, un paseo de emprendedores y artesanos, espacios de juegos para niños y una variada oferta gastronómica con carritos y propuestas de toda la comarca.

El sábado 15, el escenario mayor recibirá a artistas catrielenses y músicos invitados, entre ellos Sharon y los Camperos del Chámame.

El domingo 16, será el turno de las academias locales, el sorteo del bono contribución, la actuación de Los Herrera y el gran cierre a cargo de DesaKTa2, una grilla que combina talento regional y figuras nacionales.

El evento se realizará con entrada libre y gratuita y contará con organización de estacionamiento, medidas de seguridad y accesibilidad.