Fin de semana largo: Bariloche y Neuquén entre los destinos más elegidos en Aerolíneas Argentinas

Neuquén y Bariloche se preparan para un intenso movimiento turístico en el próximo fin de semana largo. Entre el viernes y el martes, Aerolíneas Argentinas anunció que a nivel general se transportarán unos 210 mil pasajeros y estima una ocupación superior al 82%, con picos que superan el 90% en destinos turísticos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, este viernes será el día de mayor actividad, con más de 39 mil pasajeros transportados. Desde la empresa señalaron que ese día marcará el pico operativo del período en toda la red.

Fin de semana largo con alta demanda y ocupación en destinos turísticos

Entre los destinos más elegidos en vuelos de cabotaje figuran: Bariloche, Córdoba, Iguazú, Ushuaia, El Calafate, Mendoza, Salta y Neuquén. La demanda también se extiende al segmento internacional, con Río de Janeiro y San Pablo entre los más solicitados.

El movimiento previsto refleja una fuerte elección de destinos turísticos y regionales, con impacto directo en algunas ciudades de la Patagonia.

El viernes será el día de mayor movimiento, con más de 39 mil pasajeros.. Foto gentileza.

A nivel general, el cabotaje concentra el mayor volumen de pasajeros y vuelos. La operación también muestra crecimiento en rutas regionales e internacionales, en línea con la demanda estacional.

Desde la compañía indicaron que estos niveles de operación responden a una estrategia de optimización de la red aérea. El objetivo es acompañar los períodos de alta demanda y sostener la conectividad en todo el país.