Vuelos de Neuquén a Chile: frecuencia, precios y todo lo que necesitás saber sobre la nueva ruta de LATAM Airlines

Autoridades de la Argentina y Chile realizaron una conferencia de prensa en Santiago de Chile, donde la provincia del Neuquén presentó su oferta turística y oficializó el lanzamiento el vuelo directo que conectará la capital del país trasandino con la ciudad de Neuquén, operado por LATAM Airlines.

Se conoció la frecuencia y desde cuándo empezará a prestarse el servicio en esa ruta.

Precios de los vuelos entre Neuquén y Chile

Un pasaje con salida el 29 de marzo a las 20:20 desde Neuquén cuesta 160 mil pesos, según indica la página de la compañía aérea que ya comercializa esta ruta. Un vuelo el domingo 5 de abril, en Basic, está 242 mil pesos. Son viajes a Santiago de Chile de 1 hora y 22 minutos de duración.

Según comunicaron desde el Gobierno provincial el vuelo directo entre Santiago de Chile y Neuquén comenzará a operar el 29 de marzo, con frecuencias semanales.

Vuelo de LATAM a Chile de menos de dos horas

“Este es un paso muy importante en términos de internacionalización, ya que nos permite conectar Santiago de Chile con Neuquén en menos de dos horas, con una frecuencia que no habíamos tenido hasta ahora”, señaló presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, sobre la conexión con Chile.

Agregó que “queremos agradecer la apuesta de LATAM y remarcar que este es un trabajo conjunto: desde el Gobierno, desde el sector privado y junto a todos ustedes como actores clave del turismo. No solo tenemos la oportunidad de generar nuevos negocios, sino también la responsabilidad de hacer sostenible esta conectividad en el tiempo”

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos, dijo que «Argentina es nuestro principal mercado emisor de turistas: el año pasado recibimos 6 millones de visitantes y el 50 por ciento fueron argentinos. Por eso, esta nueva ruta es una excelente noticia”.

Durante la presentación que hubo esta semana, se difundió la oferta turística de Neuquén, destacando productos como el turismo de nieve, el enoturismo, el turismo activo, la pesca deportiva, la gastronomía y la paleontología. Además del crecimiento de la ciudad de Neuquén como centro urbano y puerta de entrada a la región.