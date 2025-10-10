Fin de semana largo en el Alto Valle: así funcionan los comercios y colectivos este viernes

Este viernes fue declarado feriado nacional debido al Día del Respeto a la Diversidad Cultural que por orden del Gobierno se trasladó del 12 al 10 de octubre. La jornada generó automáticamente un fin de semana largo y como consecuencia, trajo cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

Debido al feriado nacional, el servicio de transporte que conecta todas las ciudades del Alto Valle dependiente de la empresa KoKo sufrió cambios en sus horarios normales.

Desde la compañía indicaron que durante este viernes, sólo funcionará el servicio de colectivos común y se descartará el funcionamiento del expreso.

Roca: cómo funcionarán los colectivos y los comercios

Desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca informaron que la jornada se equipara a un feriado nacional. Ante esta situación los comercios no están obligados a cerrar, aunque pueden hacerlo si lo desean.

En caso de abrir, los locales podrán ser atendidos por sus dueños o por empleados que acepten trabajar de forma voluntaria.

Por su parte los colectivos urbanos funcionarán este viernes con los horarios de domingos y feriados, lo que implica una frecuencia reducida en todas las líneas.

Neuquén: cómo funcionarán los colectivos y los comercios

Desde el municipio de Neuquén informaron que este viernes los servicios funcionarán de la siguiente manera:

Recolección de residuos: funcionamiento con normalidad

Colectivos: con frecuencia de domingo y feriado.

Oficinas de turismo y actividades guiadas: funcionamiento con normalidad.

Cementerio municipal: horarios de 9 a 19.