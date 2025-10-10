Viajar a Chile por el fin de semana largo: ¿cómo funcionan los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré?
Debido al fin de semana largo por el feriado del 10 de octubre, se espera que miles de argentinos crucen la frontera a Chile, por ello acá te detallamos cómo funcionan los pasos desde Neuquén.
Con la llegada del fin de semana largo por el feriado del 10 de octubre, miles de argentinos organizaron sus viajes a Chile. Si bien por el momento no se reportaron complicaciones en los pasos fronterizos, acá te informamos en detalle cómo funcionan Pino Hachado y Cardenal Samoré para que tengas en cuenta.
El estado de los Pasos Internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré para un fin de semana largo es crucial ya que suelen registrar grandes demoras.
Paso Pino Hachado: los datos a tener en cuenta este fin de semana largo
El paso Pino Hachado es uno de los más transitados durante todo el año porque conecta Las Lajas, Neuquén, con Liucura, Región de La Araucanía en Chile.
|Detalle
|Horario
|Horario de Atención (Argentina)
|09:00 a 19:00 horas
|Horario de Atención (Chile)
|08:00 a 19:00 horas
- Estado Actual (Octubre): El paso se encuentra Habilitado. Se han reportado sectores con hielo sobre la calzada y baja adherencia, con equipos viales operando.
- Recomendación Crucial: Es obligatoria la portación de cadenas. Se debe transitar con máxima precaución y se advierte de posible caída de rocas en algunos kilómetros de la ruta.
Paso Cardenal Samoré: los datos a tener en cuenta este fin de semana largo
El paso Cardenal Samoré conecta Villa La Angostura con Osorno, Región de Los Lagos en Chile.
|Detalle
|Horario
|Horario de Atención (Argentina)
|09:00 a 19:00 horas
|Horario de Atención (Chile)
|08:00 a 18:00 horas
- Estado Actual: el paso se encuentra Habilitado. Se reporta calzada mojada por lluvia y posible formación de hielo en sectores, especialmente en cotas altas, debido a las bajas temperaturas.
- Recomendación Crucial: En esta época del año, la portación obligatoria de cadenas para neumáticos es habitual y debe cumplirse, incluso si no se usan, ante la posible presencia de hielo o nieve ligera.
- Advertencia de Fin de Semana Largo: este paso es uno de los más concurridos. Se han reportado largas filas (incluso de varios kilómetros) y grandes demoras durante los fines de semana largos, por lo que se recomienda planificar el cruce con mucha antelación, preferiblemente a primera hora.
