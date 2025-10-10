Viernes de sol y clima primaveral en el Alto Valle: ¿de cuánto será la máxima y qué pasa con el viento?

Una jornada de marcada por el tiempo cambiante se anticipa para este viernes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El cielo estará soleado y se espera la presencia de viento, aunque no será de intensidad fuerte.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará con un cielo completamente despejado en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca). Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 26°C, prometiendo un día agradable.

La presencia del viento será un factor importante durante la jornada. Se esperan velocidades que fluctuarán entre los 23 y 30 Km/h, predominando la dirección desde el oeste.

Las ráfagas de viento serán más pronunciadas, con valores estimados entre 42 y 49 Km/h. La franja horaria más complicada para la intensidad del viento será hacia la noche, momento en que se percibirán con mayor fuerza.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica una probabilidad de entre 0 y 0%, lo que garantiza una jornada completamente seca. Los residentes del Alto Valle podrán disfrutar de un día sin lluvias.