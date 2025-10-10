Viento zonda y ráfagas que superarán los 60 km/h, la alerta que complica a Neuquén: ¿qué pasa con Río Negro?

Comenzó el fin de semana largo con una alerta amarilla por fuertes viento y viento zonda. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este viernes feriado será una jornada complicada, sobre todo para un sector de la provincia de Neuquén, pero ¿qué pasa con Río Negro?. Mirá el detalle del pronóstico.

El organismo nacional actualizó la previsión meteorológica para este viernes 10 de octubre y destacó que un área de Neuquén será afectada por «viento Zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h».

Informaron que este fenómeno «puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja» por lo cual detallaron cuáles serán los horarios más complejos y las zonas bajo alerta.

Neuquén bajo alerta por viento zonda: qué pasa con Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que por ahora solo la provincia de Neuquén estará bajo alerta, sin embargo en algunas zonas de Río Negro se espera el arribo del viento aunque de manera más leve y sin causar mayores estragos.

En cuanto a las zonas neuquinas afectadas por el temporal de este viernes, precisó que estas son: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal y Minas.

Sobre la franja horaria de mayor riesgo, indicó que será después del mediodía y el panorama se podría mantener así incluso hasta la noche. Recién se prevé una leve mejoría durante la madrugada.