Fin de una era: cierra la principal fábrica de una marca histórica de galletitas

La histórica marca de galletitas Tía Maruca cerró de manera definitiva su planta principal ubicada en Albardón, en San Juan, poniendo fin a más de dos décadas de actividad industrial y dejando sin empleo a decenas de trabajadores.

El cierre marca el ocaso de una empresa que supo posicionarse en las góndolas de todo el país y competir con las principales firmas del rubro.

Un contexto económico adverso

Entre las principales causas que llevaron a esta decisión aparecen la caída del consumo interno y el aumento sostenido de costos en insumos clave como harina y azúcar. A esto se sumaron dificultades para acceder a financiamiento y una presión impositiva que complicó la posibilidad de modernizar la producción.

En ese escenario, sostener la competitividad frente a marcas más económicas dentro del mercado de las galletitas dulces se volvió cada vez más difícil.

De emprendimiento familiar a marca nacional

Tía Maruca nació en 1998 como un proyecto familiar que, con el paso del tiempo, logró expandirse a nivel nacional e incluso llegar a mercados internacionales. Su crecimiento tuvo un punto alto en 2017, cuando la empresa incorporó una nueva planta productiva.

Sin embargo, esa expansión también implicó mayores costos estructurales que, en un contexto económico inestable, terminaron por debilitar su sostenibilidad.

El cierre de la planta en Albardón no solo representa el final de una marca emblemática, sino también un fuerte impacto en la comunidad local, donde la fábrica era una fuente importante de empleo.

Con esta decisión, se cierra un capítulo para una de las firmas más reconocidas del sector alimenticio argentino, reflejando las dificultades que atraviesa la industria en el actual escenario económico.