Lamarque: un ciclista murió tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un auto que se dio a la fuga.

Un fatal siniestro conmociona a Lamarque. Un ciclista perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo que huyó del lugar sin asistir a la víctima.

El hecho ocurrió el viernes sobre la avenida Sarmiento al 800. Tras el impacto, el hombre —identificado como Darío Miguel Farías— fue trasladado de urgencia a General Roca, donde permaneció internado en estado crítico. Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento.

Este sábado, el cuerpo fue trasladado nuevamente a Lamarque, donde familiares y allegados lo velan en medio de una profunda conmoción.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el vehículo involucrado ni sobre la identidad del conductor que se dio a la fuga tras el choque.

La investigación avanza con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable, en una causa que podría encuadrarse como homicidio.

Desde el entorno de la víctima y fuentes vinculadas a la investigación solicitaron la colaboración de vecinos y testigos. Piden que cualquier persona que haya visto el hecho o tenga información relevante la aporte para ayudar a identificar al autor del siniestro.