Alerta meteorológico en Bariloche: cierran todas las sendas del parque nacional Nahuel Huapi

El parque nacional Nahuel Huapi dispuso el cierre de todas las sendas por un alerta meteorológico vigente para este sábado que prevé incremento del viento por la tarde y lluvias intensas en distintas áreas. La medida impacta en actividades de trekking en Bariloche y alrededores, y se aplicó por razones de seguridad.

Alerta meteorológico en Bariloche: qué pasará con el trekking

El organismo indicó que la restricción se mantendrá hasta que finalicen las condiciones climáticas adversas. “Una vez finalizado los alertas, las sendas serán reabiertas automáticamente”, detallaron desde la administración del área protegida.

Las autoridades solicitaron a visitantes y prestadores turísticos respetar las disposiciones vigentes durante la alerta. La información sobre la reapertura puede verificarse en el Registro de Trekking disponible en el sitio web del parque.

Lluvia en el Alto Valle este miércoles.

Desde la intendencia remarcaron la importancia de la prevención en zonas agrestes. “Se solicita a todos los visitantes y prestadores respetar estas indicaciones”, comunicaron en el parte difundido

También destacaron que “la colaboración de los visitantes y el seguimiento de las recomendaciones es fundamental para la preservar la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza en estos ambientes”, en el marco de las medidas de seguridad adoptadas.

El combo de alertas que impactarán en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas

El SMN explicó que la alerta de tormenta tendrá más impacto en la región este de Río Negro y precisó que se registrarán «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes»

La alerta por lluvia que iniciará en la franja horaria de la tarde alcanzará las siguientes zonas de Neuquén y Río Negro:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Los Lagos

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

En tanto la alerta de viento tendrá impacto en la totalidad de la provincia de Neuquén y en Río Negro sólo quedan fuera de la advertencia el área de Avellaneda y Pichi Mahuida. En este caso la franja horaria más complicada será la mañana y la tarde.