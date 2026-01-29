Formarse como gestor energético: continúan las inscripciones para la capacitación gratuita en Río Negro 

El Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) mantienen abiertas las inscripciones para la capacitación del Programa Federal de Gestión Energética, una propuesta orientada a profesionales con experiencia en eficiencia energética. La iniciativa ya cuenta con 60 personas inscriptas en toda la provincia.

La capacitación se desarrolla en el marco del programa impulsado por el CFI, cuyo objetivo es fortalecer capacidades técnicas locales y promover la eficiencia energética en sectores estratégicos de todo el país. La modalidad es virtual y asincrónica, lo que permite a los participantes organizar sus tiempos de estudio y acceder desde cualquier punto del territorio rionegrino.

Formación para gestores energéticos en Río Negro

Quienes completen la capacitación se formarán como gestores energéticos, incorporando herramientas para realizar diagnósticos, evaluar consumos, identificar oportunidades de mejora y acompañar a empresas interesadas en optimizar su desempeño energético o implementar sistemas de generación distribuida.

Esta asistencia técnica resulta clave para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles y competitivos, alineados con prácticas de uso eficiente de la energía.

En una etapa posterior, el programa prevé que las empresas puedan acceder a análisis técnicos de sus instalaciones. A partir de estos relevamientos, se elaborarán propuestas de mejora que podrán ser financiadas mediante líneas crediticias del CFI, destinadas a inversiones en infraestructura, tecnología o maquinaria orientadas a la eficiencia energética.

Requisitos e inscripción

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en eficiencia energética, especialmente ingenieros e ingenieras eléctricas, interesadas en desempeñarse profesionalmente en empresas productivas de Río Negro. La capacitación es gratuita y cuenta con cupos limitados.

Las inscripciones se realizan a través del formulario oficial del programa: https://forms.gle/Hgskq4iXy1uF2EWj6