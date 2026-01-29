Atraparon una yarará en un yacimiento de Vaca Muerta: alerta en Rincón de los Sauces

La yarará es una de las dos serpientes autóctonas de Neuquén con "veneno de importancia sanitaria", indicó Salud. Foto: gentileza.

La aparición de una serpiente venenosa en el yacimiento Bajo El Choique, en Rincón de los Sauces, obligó a un operativo de urgencia de Defensa Civil. El hallazgo ocurrido en Vaca Muerta puso nuevamente en agenda las advertencias sanitarias por la presencia de esta clase de serpientes en la provincia.

Aparición de una yarará en un yacimiento de Neuquén volvió a encender alertas sanitarias

Según informó la Municipalidad de Rincón de los Sauces, el operativo comenzó tras un llamado que alertó sobre una serpiente en el lugar. El personal confirmó que se trataba de una yarará chica, una especie venenosa presente en la región.

Personal de Defensa Civil durante la intervención por la serpiente en el yacimiento Bajo El Choique, en Rincón de los Sauces.

La serpiente fue capturada “de manera segura” y trasladada a una zona alejada de la población. Desde el municipio señalaron que la intervención buscó preservar “tanto la seguridad de las personas como la del animal”.

Durante el procedimiento, Defensa Civil brindó recomendaciones preventivas al personal del yacimiento. Las autoridades recordaron la importancia de no manipular este tipo de fauna y dar aviso a los organismos correspondientes ante situaciones similares.

Qué dice Salud sobre las yararás y otros animales ponzoñosos en Neuquén

En diciembre pasado, el Ministerio de Salud de Neuquén difundió una serie de medidas de seguridad ante la presencia de animales ponzoñosos durante esta época del año.

Desde la cartera sanitaria provincial se indicó que en Neuquén hay dos serpientes autóctonas con veneno de importancia sanitaria: la yarará (Bothrops sp.) y la coral (Micrurus sp.). También se aclaró que existe una “gran variedad de culebras que no poseen veneno”.

Recomiendan visitar de urgencia al centro de salud más cercano ante la mordedura de una yarará. Foto: gentileza.

El ministerio de Salud aconsejó mantener la vivienda y los alrededores limpios, colocar mosquiteros y burletes en las aberturas y no intentar capturarlos. Las mordeduras suelen ocurrir cuando los animales “son molestados o se sienten amenazados”.

Ante una mordedura, la recomendación oficial es no aplicar nada en la zona afectada ni automedicarse. Se debe concurrir de urgencia al centro de salud más cercano o llamar al 107, para que el equipo médico evalúe la evolución clínica y determine el tratamiento.