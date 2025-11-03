Foro de Sociedades Médicas Argentinas: un sondeo expuso un «fuerte desánimo» en los profesionales de la salud

Un complejo descontento atraviesa a los profesionales de la medicina en Argentina. Según una encuesta reciente del Foro de Sociedades Médicas, solo el 52,8% de los médicos afirmó que volvería a estudiar la carrera si tuviera la oportunidad de elegir nuevamente. El 29,3% rechazó de plano esa posibilidad, mientras que el 17,9% restante manifestó incertidumbre.

Estos datos, que reflejan una fuerte sensación de agobio y decepción, se presentaron durante la sesión “Medicina en peligro” en el marco del 51° Congreso Argentino de Cardiología, celebrado en la capital del país entre el 15 y el 17 de octubre. La encuesta, que abarcó a 2.920 participantes de 37 especialidades de todas las jurisdicciones argentinas, también evidenció otras cifras preocupantes, así lo retrató el periodista especializado en Salud, Matías Loewyel en el sitio Medscape.

Casi dos tercios de los profesionales consultados, un 64,5%, declararon sufrir desgaste profesional, un estado de agotamiento físico, emocional y mental asociado al estrés crónico. Los residentes lideran este ranking con más del 80%, seguidos por especialistas en terapia intensiva, pediatría, cirugía general, neurología y clínica médica. La prevalencia de este desgaste disminuye con la edad, alcanzando el 78,7% en el segmento de 25 a 34 años y cayendo al 39% entre los 65 y 74 años.

En números 64,5% de los profesionales consultados declaró padecer "desgaste profesional".

Según explicó el vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina (SNA) y uno de los autores del estudio, Dr. Gabriel Persi, el desgaste profesional funciona como un «sensor» que indica problemas estructurales en la medicina, ya sea en el aspecto clínico, en el sistema o en la interacción de ambos factores.

Además, siete de cada diez médicos informaron una disminución de su poder adquisitivo en los últimos cinco años, y la misma proporción consideró que el sistema de salud ha empeorado. Casi la mitad admitió haber evaluado la posibilidad de emigrar debido a las precarias condiciones laborales.

La crisis de recursos humanos

El presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y coordinador de la mesa en el congreso, Dr. Pablo Stutzbach, advirtió sobre una inminente «crisis de recursos humanos que ya se siente en algunos lugares del país«. Mencionó la dificultad para conseguir médicos de guardia, pediatras, clínicos, especialistas en terapia intensiva y cirugía general. «Si estamos así y no cambiamos, vamos a estar peor. Y no en mucho tiempo», sentenció.

La encuesta fue completada por 2.920 participantes (el 60,9% mujeres) de 37 especialidades en todas las jurisdicciones del país. (Foto: archivo Marcelo Martínez)

Esta situación contrasta con las expectativas iniciales de los estudiantes. El director del Instituto de Fisiopatología Cardiovascular de la UBA, Dr. Pablo Donato, indicó que encuestas universitarias muestran que el 90% de los graduados volvería a estudiar medicina. Sin embargo, los nuevos datos sugieren que la mitad «se arrepintió», posiblemente debido a que el sistema de salud «quita rápidamente» las expectativas iniciales.

El senador provincial por Entre Ríos y profesor de cardiología en la UNER, Dr. Martín Oliva, enfatizó que «la medicina está en peligro porque los médicos estamos en peligro«, y recomendó fortalecer el recurso humano por encima de la inversión en infraestructura. El director general del CEMIC y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Hugo Magonza, expresó el «gran dolor» que representa para los directivos saber que muchos profesionales lamentan su elección. Reconoció que la retribución «no es adecuada» y que las leyes y normas «no contribuyen para que el profesional de la salud trabaje en forma tranquila».

Financiamiento y formación cuestionados

Desde la esfera pública, el ministro de Salud de La Pampa, Dr. Mario Kohan, destacó un «problema de financiamiento y distribución de recursos«, señalando que en la obra social provincial más de la mitad del gasto se destina a fármacos e insumos, dejando poco más de un cuarto para los honorarios profesionales. También criticó la educación médica, que considera muy larga, con falta de articulación entre pregrado y grado, y donde los jóvenes egresados, si no hacen un posgrado, no están «dotados de competencias» y obtienen la misma retribución que un colega bien formado.

El viceministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Daniel Ferrante, observó que en 31 años de ejercicio profesional no ha visto «grandes modificaciones del sistema de salud».

El futuro de las residencias médicas

La situación de los médicos jóvenes que cursan residencias también genera inquietud. Una encuesta a 250 residentes de cardiología, presentada por el presidente del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología, Dr. Francisco Olivares Prado, reveló que el 27% trabaja más de 80 horas semanales, una cuarta parte no volvería a elegir el sistema de residencias y el 83% ha considerado trabajar en otro país.

El Dr. Donato añadió que las nuevas generaciones priorizan la calidad de vida y la salud mental, optando por especialidades con menos guardias y presiones. El presidente de la Asociación Argentina de Cirugía (AAC), Dr. Pablo Sonzini Astudillo, confirmó una disminución del interés en las residencias de cirugía, altas tasas de deserción y que muchos de quienes las completan eligen «otra especialidad o por hacer una nueva residencia en una especialidad quirúrgica más lucrativa».

En números 80 horas semanales trabajan el 27% de 250 residentes de cardiología encuestados.

La especialidad de terapia intensiva presenta una situación «crítica» en cuanto a recursos humanos, según el exmiembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Dr. Alejandro Risso Vázquez. La cobertura de cargos se redujo a la mitad, y existe una «gran incertidumbre por el recambio generacional» ante la inminente jubilación de los profesionales mayores de 50 años.

Incluso la duración de las residencias fue puesta en tela de juicio. El diputado provincial y presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, Dr. Omar Gutiérrez, opinó que «los residentes terminan su curva de aprendizaje al tercer año y el cuarto están haciendo guardias o cubriendo los baches que el sistema no cubre».

En este contexto, el Hospital Italiano de Buenos Aires implementó una experiencia «muy bien aceptada», según su director médico, Dr. Esteban Langlois. Consistió en eliminar las guardias de 24 horas, estableciendo un sistema rotativo de trabajo diurno o nocturno durante dos o tres semanas. Esta medida permite mantener las horas de formación y protege a los pacientes del cansancio de los profesionales, asegurando la continuidad del cuidado y un mejor rendimiento.