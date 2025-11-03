Ingresó a la guardia con insuficiencia respiratoria, se le diagnosticó hantavirus y murió nueve horas después

El hombre ingresó a la guardia a las 5 de la madrugada y murió 9 horas después. Foto: archivo

Tres casos de hantavirus registra Bariloche en lo que va del año. El último diagnóstico se reportó el fin de semana y ocasionó la muerte de un barilochense de 43 años. A las 5 de la mañana del sábado, el paciente ingresó a la guardia del Hospital Ramón Carrillo, con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Murió nueve horas después.

El hombre, oriundo del oeste de Bariloche, arrastraba síntomas, como fiebre, dolor de cuerpo y diarrea, desde el 24 de octubre. Pero concurrió a la guardia recién cuando ya no podía respirar.

«Cuando ingresó con insuficiencia respiratoria severa, se sospechó de un caso de hantavirus. Se lo internó en el área de Terapia Intensiva y al mediodía, se confirmó el diagnóstico. Murió a las 14«, explicó Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital de Bariloche.

El hombre era albañil y hacía limpieza de terrenos. En el hospital, mencionó que había estado limpiando el jardín de su casa. «Actividades al aire libre, pero había estado sometido a varias situaciones de riesgos», detalló Bustamente.

Tras la confirmación del diagnóstico, las autoridades sanitarias definieron el aislamiento de dos familiares de la víctima -convivientes- y realizan el seguimiento clínico de otras personas que no vivían con él.

Parámetros «normales»

Se trata del tercer caso de hantavirus en lo que va del año. Según indicó Bustamante, «estamos dentro de los parámetros esperables, de dos a cuatro diagnósticos por año. Y es aún más esperable en esta época del año cuando se retoman las tareas de limpieza, poda y desmalezamiento ya que nos exponemos más al virus».

Bustamente recomendó usar barbijo N95 en caso de hacer actividades de desmalezamiento o corte de leña o recolección de frutos. «Es incómodo, pero te puede llegar a salvar la vida», dijo.

El primer caso del año se registró en marzo con la muerte de una mujer de 39 años. Había realizado una caminata por Brazo Tristeza que no se considera “una actividad de alto riesgo”. Comenzó con síntomas leves un jueves, al día siguiente registró fiebre y el domingo concurrió a la guardia con dificultades para respirar. Murió horas después.

El segundo caso correspondió a un joven de 15 años de Bariloche que evolucionó favorablemente. Las autoridades tampoco lograron entender de qué forma contrajo la enfermedad. Lo llamativo, por otra parte, fue que el caso se registró en agosto. “Vive entre el centro de la ciudad y el Alto, concurre a una escuela urbana y todas sus actividades se desarrollan en el radio urbano. Solo comentó que fue a la playa a tomar mate, pero es algo que hacen todos los barilochenses”, explicó en esa ocasión Bustamante.