Fotomultas: desde hoy rige el sistema en Roca con 20 cámaras instaladas

Tal como estaba previsto, el Municipio de Roca dio luz verde al nuevo sistema de fotomultas en unos 20 semáforos de la ciudad. La medida, que no estuvo exenta de controversias, llegó para fomentar la «seguridad vial y la responsabilidad de los conductores».

Durante el último mes, se instalaron 20 cámaras que captan en forma automática a los vehículos que cometan infracciones en el cruce de senda peatonal o línea de frenado, cuando el semáforo prende la luz roja. No se activará cuando el conductor pase en amarillo, según indicaron.

Cada vez que se cometa una conducta indebida ser tomará un registro compuesto por cuatro archivos: tres capturas fotográficas (vehículo iniciando el cruce de la línea de frenado, vehículo en zona de infracción, ampliación de placa patente) y un video en donde se observa la secuencia y trayectoria completa del rodado en infracción.

Las capturas serán enviadas a la plataforma de gestión municipal para su fiscalización y generación de infracciones. Una vez constatada la infracción, se labrará el acta y se elevará al Juzgado de Faltas, para darle curso al proceso correspondiente.

La Ordenanza Municipal 4845 en su artículo 113 establece que será sancionado con multas de 200 a 1000 USAM (de 17.000 a 85.000 pesos según tarifaria actual) el cruce de semáforo en rojo. La infracción está considerada como falta grave.

La contratación del sistema se había realizado en julio cuando el servicio quedó en manos de la empresa “Speed Radar Tech SRL”. La oferta fue comparada con otra empresa del ramo y finalmente quedó seleccionada. Fue contratada en forma directa.

Según el convenio marco, la instalación fue gratuita a cambio de que la empresa se quede con el 50% de lo recaudado por las multas.

Dónde están ubicadas

Las cámaras funcionarán las 24 horas y se encuentran instaladas en los semáforos de las intersecciones de:

Sarmiento y Mitre

San Martín y Sarmiento

Av. Roca y Mitre

Mitre y Maipú

Av. San Juan y Mitre

Av. San Juan y Villegas

Av. San Juan y Evita

Av. San Juan y Rodhe

Av. San Juan y Tucumán

Av. Alsina y Cipolletti

Damas Patricias y Villegas

Gelonch y Santa Cruz

Av. Mendoza y Av. Palacios

Villegas y Av. Mendoza

Jujuy y La Plata

Belgrano y Villegas

Av. San Juan y Brasil

Av. Roca y Uruguay

Vintter y Los Sauces

Av. Mendoza y Tucumán

La opinión de los vecinos

A raíz de la llegada de este nuevo método de seguridad vial, los vecinos de la ciudad salieron a mostrar su parecer. El debate se centró entre la aceptación, como medida preventiva a los accidentes, y el fin «recaudatorio» que tendría capturar las infracciones.

«Es una ‘guasada’ lo que están haciendo, si nadie respeta nada. Le van a cobrar al que trabaja y pueda pagar. Al vago no le van a poder cobrar ni al hijo, o los parientes de la intendenta no van a pagar«, comentó un conductor en diálogo con este medio. Las sentencias en negativas hacia la gestión municipal no tardaron en aparecer.

«Me parece bárbaro que se aplique porque sino la gente se abusa al momento de conducir«, aportó por otro lado una automovilista.