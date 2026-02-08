ESCUCHÁ RN RADIO
Fotos | De Zapala al escenario mayor: Femi deslumbró con su show en día 4 la Fiesta de la Confluencia 2026

La artista neuquina pisó fuerte en la Isla 132 y se adueñó de la pasarela. Con un look impactante y una puesta en escena a la altura, se llevó la ovación del público que se acercó al escenario Confluencia.

Foto: Matías Subat

Foto: Matías Subat

La noche urbana empezó con fuerza y tuvo sello zapalino. Femi fue la encargada de subir la temperatura del escenario principal de la Fiesta de la Confluencia 2026 pasadas las 19:00, demostrando que la escena local tiene proyección nacional.

Con una estética visual impecable y un dominio total de las tablas, la artista de Zapala conectó de inmediato con los jóvenes que ya se agolpan contra las vallas esperando a La Joaqui, Dillom y Trueno.

Su presentación no solo se destacó por lo musical, sino por la energía que transmitió en cada canción, regalando algunas de las mejores postales de la tarde en la Isla 132.

Mirá las mejores fotos del show de Femi en el día 4:

Foto: Matías Subat.
Foto: Matías Subat
Foto: Matías Subat
Foto: Matías Subat
Foto: Matías Subat
Foto: Matías Subat

Fiesta de la Confluencia 2026

Neuquén

