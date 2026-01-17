En vivo | Incendios en la Patagonia: el viento complica a Chubut y los brigadistas no bajan la guardia en Los Alerces

A diez días del inicio del desastre, la Patagonia oscila entre el alivio de las precipitaciones y la amenaza persistente de las reactivaciones. Aunque la lluvia logró contener el avance descontrolado en gran parte de la Comarca, las ráfagas de viento pusieron en vilo al Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya devoró 14 mil hectáreas de bosque nativo.

El panorama operativo se reformula minuto a minuto: mientras en Los Glaciares la situación comienza a estabilizarse, en Chubut la visita del ministro Diego Santilli fue reprogramada para priorizar la dinámica de un despliegue que ahora depende estrictamente de las ventanas climáticas y el descenso de la temperatura.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)