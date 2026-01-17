ESCUCHÁ RN RADIO
En vivo | Incendios en la Patagonia: el viento complica a Chubut y los brigadistas no bajan la guardia en Los Alerces

Pasó más de una semana desde el inicio del fuego. El fuego en Puerto Patriada logró ser contenido, pero Los Alerces aún se mantiene entre los focos más preocupantes. Seguí la cobertura minuto a minuto. 

Redacción

Por Redacción

A diez días del inicio del desastre, la Patagonia oscila entre el alivio de las precipitaciones y la amenaza persistente de las reactivaciones. Aunque la lluvia logró contener el avance descontrolado en gran parte de la Comarca, las ráfagas de viento pusieron en vilo al Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya devoró 14 mil hectáreas de bosque nativo.

El panorama operativo se reformula minuto a minuto: mientras en Los Glaciares la situación comienza a estabilizarse, en Chubut la visita del ministro Diego Santilli fue reprogramada para priorizar la dinámica de un despliegue que ahora depende estrictamente de las ventanas climáticas y el descenso de la temperatura.

¿Cuál es el estado de los incendios?

17/01 10:51

El viento vuelve a condicionar el operativo en Los Alerces

Las fuertes ráfagas de viento elevaron nuevamente el índice de peligro de incendios y generando nuevos focos secundarios y reactivaciones con fuego en retroceso.
Se espera que hoy continúen operando medios aéreos en la medida en que las condiciones meteorológicas lo permitan.
17/01 10:00

Epuyén suspendió el Encuentro de Artesanos

Según lo explicado, la decisión se tomó debido a la situación que atraviesa la localidad y la Comarca Andina. Remarcaron que eligen priorizar la seguridad de los vecinos y visitantes.
17/01 08:56

La situación en Los Alerces

Con más de 100 combatientes en la línea, apoyados por personal técnico y logístico junto a la operación de medios aéreos, continúan las tareas contra el fuego en los seis sectores del incendio en el Parque Nacional Los Alerces.
El fuego está cediendo de a poco, pero el viento mantiene en alerta a los brigadistas
17/01 08:30

Torres aseguró que “empieza la reconstrucción de la comarca andina” 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que, tras los incendios sufridos en su comarca andina, desde este jueves comienza la reconstrucción.
«Con el incendio de Puerto Patriada 100% contenido, nos reunimos con los prestadores turísticos de la Comarca Andina para escuchar sus necesidades y articular medidas concretas de acompañamiento y alivio fiscal que permitan reactivar la temporada y avanzar en la reconstrucción de la Cordillera», afirmó el gobernador.
16/01 13:11

Fuego en la cordillera: refuerzos del Lanín para combatir el incendio en Los Alerces

El Parque Nacional Lanín informó que diez brigadistas del Departamento ICE Lanín partieron hacia el Parque Los Alerces para reforzar las tareas de combate directo y apoyo operativo en la zona afectada por el incendio forestal. El contingente está integrado por personal de las Centrales Operativas Norte, Centro y Sur, con experiencia en emergencias ígneas. A su vez, regresaron doce brigadistas del ICE Lanín que ya trabajaban en el operativo, tras cumplir las tareas asignadas, y arribaron ocho brigadistas de los Parques Nacionales El Palmar, Mburucuyá, Iberá y Campos del Tuyú, en el marco del sistema de apoyo entre Parques Nacionales.
16/01 11:52

El intendente de El Hoyo llamó a retomar las vacaciones en Chubut

El incendio forestal en Puerto Patriada quedó contenido y El Hoyo empieza a recuperar la actividad turística. El intendente César Salamín llamó a los visitantes a retomar sus vacaciones y afirmó que el destino vuelve a estar operativo. “Estamos trabajando a contrarreloj para restablecer que todos los campings tengan agua”, explicó. Confirmó también que ya hay visitantes en la zona. “De hoy jueves ya vemos gente que está acampando, que está disfrutando de vuelta del lago”. El intendente aclaró que continúan los trabajos en caminos y tendidos eléctricos. “Van a encontrar equipos trabajando, con cuidado pueden venir y acá en el lugar está todo bien”, sostuvo.
16/01 09:06

Preocupa la alerta por viento en Chubut

Desde el Parque Nacional Los Alerces informó que continúan las tareas contra el fuego en los seis sectores del incendio que se mantiene activo en el parque.
Las lluvias y el descenso de temperatura trajeron alivio, sin embargo resaltaron que el viento pronosticado para este viernes condiciona las tareas de brigadistas y medios aéreos.
15/01 13:02

El Gobernador de Chubut confirmó que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido

El incendio en Puerto Patriada, uno de los focos más graves de los últimos años en Chubut, quedó contenido tras un despliegue inédito de recursos humanos y técnicos. Más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad trabajaron en la zona crítica para frenar el avance del fuego y proteger viviendas en la Comarca Andina.
La confirmación fue realizada por el gobernador Ignacio Torres, quien informó que «el incendio está 100% contenido”. Torres destacó el rol del Comité de Emergencia, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y el apoyo de provincias como Neuquén y Río Negro, además del inicio de una etapa enfocada en la reconstrucción.
15/01 11:18

Los Alerces bajo fuego: el Ejército sostiene el operativo en Chubut

El Ministerio de Defensa de la Nación informó que “continúa el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas en las tareas de combate”, con medios aéreos y personal especializado en la cordillera.
Los helicópteros Bell 407 de la Aviación de Ejército realizan vuelos constantes, reabastecimiento de agua y lanzamientos con helibaldes sobre los focos activos. El Ejército destacó que se está acompañando el trabajo de bomberos y brigadistas «para proteger a la comunidad y los recursos naturales».
15/01 10:19

Avanza el combate del incendio en Los Alerces: tránsito restringido en Ruta 71

Este jueves se intensificó el ataque simultáneo sobre los distintos frentes de fuego en el Parque Nacional Los Alerces, con un despliegue de 99 brigadistas distribuidos en seis sectores estratégicos. Las tareas se concentran en frenar el avance de las llamas y consolidar las líneas de contención en zonas de difícil acceso.
Según el reporte diario, la jornada del miércoles presentó un escenario más favorable por las precipitaciones y el descenso de temperatura. Ese cambio elevó la humedad en laderas y valles, lo que ayudó a moderar el comportamiento del fuego. En el operativo participan más de 200 personas y operan ocho medios aéreos. La Ruta 71 permanece con tránsito restringido entre Portada Norte y Quebrada del León.
15/01 08:49

«No hay que bajar la guardia»: el pedido de Bomberos tras el alivio de la lluvia

Juan Carlos Martínez, presidente de Bomberos de El Bolsón, advirtió que pese a la mejora en las condiciones, el operativo está lejos de terminar. “Lo peor que nos puede pasar es relajarse antes de tiempo; hasta que el fuego no esté completamente apagado, no hay descanso”, subrayó en diálogo con LN+.

La lluvia reciente permitió a las cuadrillas acercarse con mayor seguridad a los focos críticos, pero la dinámica del viento mantiene el riesgo de reactivaciones en toda la zona.
14/01 20:44

Diego Santilli reprogramó su visita a Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, finalmente no viajó este miércoles a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en el marco del operativo por los incendios forestales que afectan a la provincia.

Según confirmaron fuentes del entorno del funcionario nacional a Diario RÍO NEGRO, la visita fue reprogramada luego de una comunicación telefónica entre Santilli y el mandatario provincial. Desde el gobierno chubutense explicaron que la decisión se tomó debido a que para este miércoles están anunciadas lluvias en las zonas afectadas por el fuego, lo que modifica la dinámica del operativo en terreno.


14/01 20:43

Cómo usar el mapa de la NASA para ver los focos de incendio en tiempo real

En medio de la emergencia que atraviesa la Patagonia por los incendios forestales, la tecnología satelital se vuelve un aliado indispensable para entender la magnitud del desastre. La NASA monitorea constantemente los incendios que se extienden por el planeta y ofrece esta información de forma libre y gratuita a través de una plataforma interactiva que permite hacer zoom sobre cualquier punto de la cordillera.
14/01 20:40

El fuego sigue activo en Los Alerces y está contenido en un 85% en Epuyén

De acuerdo a un comunicado del gobierno de Chubut, el incendio que se desató en Puerto Patriada el 5 de enero y que se propagó hasta Epuyén está contenido en un 85%. La superficie afectada hasta el momento se mantiene en 12 mil hectáreas de bosques.

14/01 11:04

Imputaron al hombre que atacó con una navaja a un brigadista del Splif

El juez César Lanfranchi formuló cargos por lesiones contra Miguel Ángel Montero, un poblador de El Manso que agredió a un combatiente del Splif en plena emergencia ígnea. La discusión se originó el pasado 8 de enero, cuando el imputado increpó a la víctima por la prohibición de hacer fuego y lo acusó de ser el «informante» que alertaba sobre quemas ilegales.

Lo llamativo del caso es el vínculo cercano entre ambos: son cuñados y viven a solo 50 metros de distancia. Tras el ataque con una hoja de 22 centímetros, que le provocó heridas en la mano al brigadista, la Justicia dictó una restricción de contacto y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación.
14/01 09:03

Esperanza en la Cordillera: La lluvia trae alivio tras nueve días de fuego

El cielo finalmente respondió al pedido de la Comarca Andina con precipitaciones que podrían ser fuertes durante todo el miércoles. Este respiro natural permite bajar la temperatura a 18°C y ayuda a enfriar los sectores más críticos de Puerto Patriada.

Sin embargo, el operativo mantiene la guardia alta debido a ráfagas de viento que podrían alcanzar los 87 km/h. Los 659 brigadistas aprovechan esta ventana de humedad para consolidar las fajas antes de que el clima vuelva a ser hostil.
13/01 17:48

Por qué la Comarca Andina transita una era de incendios más virulentos

En la última década, la Comarca Andina ha sufrido alrededor de 12 incendios forestales de alta severidad que quemaron unas 46 mil hectáreas. La población en esa región, estiman, aumentó un 100%, que se suma al aumento de la temperatura, la escasez de precipitaciones y mucho material combustible.
13/01 17:46

Río Negro: sin focos activos, pero con riesgo extremo en varias zonas

Río Negro atraviesa jornadas de alto riesgo de incendios forestales y el estado de alerta se mantiene activo en todo el territorio. Aunque no se registran focos en actividad, las autoridades reforzaron los pedidos de cuidado ante un escenario climático adverso que combina viento, temperaturas templadas y vegetación seca.
13/01 13:03

Mientras combaten el incendio, Walter cuida de los animales de Puerto Patriada: mirá el video

13/01 11:55

A la estupidez se la combate con la verdad», la respuesta de Torres ante los incendios

A través de un posteo en su cuenta de X, Torres aseguró: “En Chubut no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo. Así lo establece nuestra Constitución en su artículo 105”. En el mismo sentido, advirtió que no se tolerarán usurpaciones de ningún tipo, marcando distancia con lo ocurrido tras el incendio de 2021 en Las Golondrinas.

Respecto a la jurisdicción federal, el gobernador aclaró: “Es importante decirlo con absoluta claridad: las tierras que forman parte de un Parque Nacional, como Los Alerces, no se pueden vender ni cambiar de destino, porque así lo establece la Ley Nacional de Parques”. Para cerrar su mensaje, sentenció: “A la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut, las leyes se respetan”.
13/01 10:07

Los Alerces: El viento reactiva focos y el combate es «extremo» en el Arroyo Braese

La situación en el Parque Nacional Los Alerces se agravó en las últimas horas debido a la rotación de vientos y la sequía estructural. Durante la noche, los brigadistas debieron realizar un «combate nocturno» de emergencia en la zona del Arroyo Braese, donde la acumulación de material combustible y la dificultad del terreno pusieron a prueba a las cuadrillas. Ante la simultaneidad de frentes activos entre el Brazo Norte del Lago Menéndez y el Cordón Riscoso, se instaló una nueva base de operaciones para helicópteros en Bahía Rosales para agilizar las descargas de agua.


El operativo, que ya moviliza a más de 200 personas, incluye la colaboración de bomberos de Chile (Palena) y fuerzas federales. Como medida de seguridad, las autoridades informaron que la Ruta 71 tiene tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. El titular de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, permanece en la Villa Futalaufquen coordinando los refuerzos ante un índice de peligrosidad que se mantiene en niveles extremos.
12/01 19:33

Incendio en Epuyén: el fuego destruyó más de 20 casas, una estancia y dos complejos turísticos

La ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Florencia Papaiani, precisó este lunes que la localidad de Epuyén otra vez se vio gravemente afectada por los incendios forestales, un año después de haber sido afectada con 70 casas destruidas por las llamas.

La funcionaria declaró en FM Chubut que unas 25 viviendas se prendieron fuego, incluyendo una estancia; mientras que otros dos complejos turísticos con nueve cabañas también fueron dañados por el incendio. Asimismo, indicó que unas ocho personas permanecen evacuadas.

Por otra parte, en El Hoyo la cifra de casas afectadas ascienda a unas 10, mientras que a una semana del incendio en Puerto Patriada ya no se registran personas evacuadas por el fuego.


“Se hizo un trabajo enorme para salvar viviendas y que esta vez los números sean mucho menores, aunque eso no quita que hay familias que han perdido todo, sus sueños y sus ilusiones”, dijo Papaini, añadiendo que todas las propiedades sufrieron «destrucción total».
12/01 17:52

Incendio en Chubut: la Fiscalía descartó la hipótesis del Gobierno de un atentado mapuche

Este lunes habló el fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien se encuentra detrás de la investigación judicial de los incendios en Chubut. Desde la Fiscalía sostienen que el fuego que ya afectó casi 12 mil hectáreas fue provocado de manera intencional. Sin embargo, le bajó la espuma a la versión del Ministerio de Seguridad de que sean atentandos por parte de agrupaciones mapuches. Qué dijo sobre la especulación inmobiliaria o de capitales extranjeros en esa zona de la cordillera. 

12/01 14:29

Parque Nacional Lanín aplica multas millonarias por hacer fuego en lugares prohibidos

El Parque Nacional Lanín confirmó que ya se están labrando actas de infracción con montos severos:

Multas económicas: Van desde los $400.000 hasta los $6.000.000, dependiendo de la gravedad del caso.
– Denuncias penales: Se realizarán de forma automática en los casos detectados de fuego en lugares no habilitados.

Desde la institución recordaron que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings que cuentan con prestaciones habilitadas. Esta medida no admite excepciones y es considerada fundamental para prevenir daños irreversibles en el área protegida.
12/01 09:34

Los Alerces: más de 200 personas y brigadistas chilenos combaten el fuego para proteger viviendas

El Parque Nacional Los Alerces confirmó que hoy trabajan más de 200 personas en la Zona Norte para frenar el avance del fuego sobre la Ruta Provincial 71. Con la llegada de bomberos de Palena (Chile) y el apoyo de 4 helicópteros y 2 aviones hidrantes, la prioridad absoluta es proteger las viviendas de pobladores y la infraestructura turística entre los lagos Futalaufquen y Rivadavia. Se esperan ráfagas de viento hacia la noche, lo que mantiene el alerta extremo.
12/01 07:50

Milei agradeció a los brigadistas y Adorni detalló el auxilio de Nación

A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei calificó de «heroico» el trabajo en la Patagonia. Por su parte, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, actualizó las cifras del despliegue federal: son 295 los brigadistas nacionales en la zona.

Además, confirmó que 22 de los 32 incendios detectados en la región ya fueron extinguidos. El operativo incluye desde 15.000 litros de nafta donados por YPF hasta asistencia financiera del Banco Nación para productores afectados.
11/01 22:44

Riesgo de incendios en Río Negro: «El índice de peligrosidad sigue siendo extremo», advierte el SPLIF  

El Gobierno de Río Negro difundió este domingo el parte diario de riesgos de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la cordillera para mañana.
11/01 20:30

El Gobierno Nacional dijo que los incendios fueron por un «grupo terrorista»

El Ministerio de Seguridad anunció que hay  «indicios preliminares» que vincularían los incendios en la Comarca Andina a grupos «autodenominados mapuches». El jefe de Gabinete Manuel Adorni informó los recursos que dispuso el Ejecutivo. Trabajadores de parques nacionales que luchan contra los incendios reclamaron aumentos salariales.
11/01 15:05

¿A cuánto equivale la superficie quemada en Puerto Patriada?

Es la superficie afectada estimada solo por el incendio de Puerto Patriada. El salto del fuego sobre la Ruta Nacional N° 40 el día de ayer aceleró la propagación hacia Laguna Las Mercedes, duplicando la superficie en menos de 24 horas.
La zona afecta representa casi 6 veces la ciudad de Neuquén. La capital neuquina tiene una superficie aproximada de 2.000 hectáreas (zona urbana). El incendio ya devoró el equivalente a 6 ciudades de Neuquén. Esto es más de la mitad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11/01 12:56

Splif logró controlar un nuevo foco de incendio en El Bolsón: qué pasó

Según detallaron desde el SPLIF de El Bolsón, en horas de este domingo se inició un nuevo foco de incendio en el centro del aeródromo d de la ciudad. «Ya se encuentra controlado», indicaron.

SPLIF, Policía, Bomberos Voluntarios y tránsito de la municipalidad de El Bolsón continúan en el lugar. Recordaron que: «No está permitido circular por el aeródromo, nos encontramos con incendios activos en toda la región y la circulación es constante».
11/01 10:35

El fuego en Puerto Patriada saltó la Ruta 40 y ya afecta casi 12.000 hectáreas: llegan refuerzos de Córdoba

El fuego descendió por detrás de la Escuela N° 81 y se dirigió hacia El Pedregoso. Uno de los puntos más críticos se registró en Los Paredones, donde las llamas volvieron a trasponer la Ruta Nacional N° 40, propagándose con dirección a Laguna Las Mercedes.

Actualmente, el esfuerzo de las dotaciones se concentra en proteger infraestructura clave sobre la Usina y la Escuela de El Coihue. Además, realiza apertura de fajas con maquinaria pesada y resguardo preventivo con camiones cisterna.

Desde el sábado, el incendio avanzó sobre el margen noroeste del Lago Epuyén (sector Cárdenas), afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas.
11/01 09:27

Un brigadista sufrió graves quemaduras durante el combate del incendio en Epuyén

Según detallaron desde Salud, el brigadista ingresó el sábado por la tarde al hospital de El Bolsón con un «cuadro de extrema gravedad».

El reporte médico inicial, difundido por Infochucao el combatiente presenta quemaduras en el 54 % de su cuerpo. La directora del nosocomio de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó el ingreso del paciente y su posterior derivación de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche.

El traslado se realizó con el fin de que el brigadista reciba atención médica de mayor complejidad y especializada para su tipo de cuadro.
10/01 23:07

Nación envía camiones con ayuda y electrodomésticos para Chubut

El Ministerio de Capital Humano informó oficialmente que está asistiendo a la provincia de Chubut en el marco de la emergencia ígnea. Se despacharon cuatro camiones con elementos destinados a las familias que sufrieron pérdidas por el fuego.

El operativo se coordinó entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el ministerio de Desarrollo Humano de Chubut para agilizar la respuesta.

Según el detalle oficial, el envío incluye:

Equipamiento del hogar: heladeras, freezers, calefones, estufas, anafes y tanques de agua.
Asistencia inmediata: colchones, bolsas de dormir, artículos para bebés y diversos tipos de vestimenta y calzado.

10/01 21:10

Extinguieron los incendios en el parque Nacional Lanín

La administración del Parque Nacional Lanín confirmó en su reporte de las 21:00 que los incendios forestales en los sectores Valle Magdalena y Mallín del Ternero se encuentran extinguidos.

Valle Magdalena: tras confirmar la extinción del foco (de 20×20 metros), las autoridades informaron que ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.

Mallín del Ternero: el fuego afectó una superficie de 20×50 metros. En este sector fue clave la colaboración de cinco pobladores de la zona que trabajaron en la extinción directa junto a los brigadistas y medios aéreos.
10/01 19:17

Río Negro en «riesgo extremo», pero sin focos activos

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) comunicó hoy sábado 10 de enero que no se registran focos de incendio activos en la provincia de Río Negro.

Señalaron que se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.

10/01 14:00

“Hubo intención criminal”

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación por los incendios forestales “varió para mal” en las últimas horas y aseguró que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”, al tiempo que consideró que el siniestro fue intencional.

En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.

El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
10/01 12:43

Lanzan una colecta para ayudar a los bomberos

El incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y ya afectó unas 5.260 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo, mientras las causas aún se investigan. En total, 479 personas trabajan en el operativo, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

Por esa razón, la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.
10/01 12:07

Siguen buscando a los responsables

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló con TN y se refirió a la crítica situación que atraviesa la provincia. El mandatario destacó la labor de la Justicia provincial que está llevando a cabo la investigación para dar con los responsables de originar el fuego en Puerto Patriada, en El Hoyo, de forma intencional, y recordó que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos a quienes puedan aportar información para identificarlos.
10/01 11:40

Incendios en Parque Lanín: uno circunscripto, otro activo

Mientras el foco en Mallín del Ternero fue contenido gracias al rápido accionar de brigadistas, el incendio “Magdalena” continúa activo en una zona de muy difícil acceso, con un intenso despliegue de medios aéreos y apoyo logístico.

Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
09/01 21:00

Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín 

La provincia de Neuquén sumó dos focos de incendios activos este viernes. El Comando del Parque Nacional Lanín informó este viernes sobre la declaración de dos incendios forestales en distintas áreas del parque: uno en Valle Magdalena (zona centro) y otro en la zona de Rucachoroi, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio operativo de respuesta.
09/01 17:01

Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego

El gobierno de Córdoba envío un avión hidrante anfibio, un helicóptero especializado y 63 bomberos voluntarios para luchar contra los incendios en Chubut. La decisión se tomó tras una comunicación entre el gobernador Martín Llaryora y su par chubutense, Ignacio Torres.

Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.
09/01 15:43

Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control

El operativo por el incendio en Villa Pehuenia continúa activo en la zona del cerro Chañy. Según informaron los bomberos, el foco se encuentra rodeado y bajo control operativo, mientras el personal sigue trabajando en el lugar.
Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente.
09/01 11:26

Confirmaron foco de incendio en Pehuenia

Un nuevo escenario preocupante se hizo presente en la Patagonia. En una semana con miles de hectáreas arrasadas, rutas cortadas y personas evacuadas, se confirmó un nuevo foco de incendio en el Cerro Chañy, en las inmediaciones de Villa Pehuenia.

Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.
09/01 10:05

Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica

La provincia de Neuquén atraviesa una emergencia ambiental tras una tormenta eléctrica inédita que desató múltiples focos de incendio, dos de ellos aún activos en la zona de Aluminé. Ante la falta de apoyo nacional inmediato, el Gobierno provincial desplegó medios aéreos propios y mantiene brigadistas en Chubut, mientras rige alerta máxima y prohibición total de hacer fuego.
08/01 16:15

Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada

Esta tarde, el Boeing 737 FireLiner despegó desde Esquel rumbo a la comarca andina para combatir el incendio en Puerto Patriada. La aeronave, de gran capacidad de carga y descarga de agua, también puede ser utilizada para el traslado de pasajeros.

El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
08/01 16:08

La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»

Adolfo Marriezcurrena era de El Bolsón y estaba trabajando cuando empezó la evacuación por el incendio en Puerto Patriada. Sin embargo, se quedó para ayudar a los brigaditas para aportar sus conocimientos en el terreno. Se fue para resguardarse del fuego recién en horas de la madrugada, agarró a su perra y se dirigía hacia su hogar en Río Negro en el momento en el que ocurrió el trágico choque.

08/01 14:38

Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa

«Esta especie es nuestro principal problema: el fuego ingresa de manera violenta a través de los pinos; cuando se quema monte nativo, en cambio, el avance es más lento«, describió Pablo Gatti, un poblador de Epuyén que perdió su casa en el verano de 2025 por el avance de las llamas y ahora sigue de cerca esta nueva amenaza que se desató el lunes pasado en Puerto Patriada.
06/01 15:30

El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada

En pocas horas, el fuego arrasó diez casas y cuatro vehículos. Rocío Brizuela, una pobladora, contó que rápidamente, cargaron unas pocas cosas y animales en la camioneta y abandonaron el lugar que fue arrasado por las llamas.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en BarilocheEl Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

  • 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
  • SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
  • SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
  • 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)


