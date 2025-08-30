Fuego en Villa Regina: bomberos se enfrentaron a un incendio que se veía a kilómetros

Un incendio de pastizales desatado en la noche del viernes generó preocupación en los vecinos de Villa Regina, quienes vieron las llamas a kilómetros de distancia. El fuego comenzó alrededor de las 22:30 en una chacra de la zona de Alberdi y avanzó rápidamente afectando unas 8 hectáreas de terreno.

Según relató el jefe del cuartel de bomberos de Villa Regina, Nicolás Bisconti, a LCR Digital “el fuego afectó pasto, alamedas, troncos y basura, pero no hubo daños materiales ni animales».

Un esfuerzo titánico de los bomberos de Regina para controlar el fuego

Las condiciones no fueron fáciles para los bomberos voluntarios, quienes se desplazaron al lugar con varios vehículos. En total, 18 bomberos participaron en el primer operativo y, posteriormente, un segundo grupo con 5 bomberos más se sumó para reforzar la tarea.

La coordinación de los bomberos permitió salvar viviendas cercanas a la zona afectada. Foto: LCR Digital.

El esfuerzo no solo estuvo centrado en evitar que el fuego llegara a las viviendas y chacras productivas cercanas, sino también en contener la feroz combustión de los materiales como madera y pastizales secos.

Bomberos lucharon contra viento y fuego en un escenario complejo

“Las condiciones fueron complejas debido al viento predominante”, explicó Bisconti, destacando la rapidez con la que se desplegaron los operativos.

A las 03:30, después de más de cinco horas de trabajo, el incendio fue finalmente controlado. Gracias al enorme esfuerzo desplegado, los bomberos lograron evitar una tragedia mayor, protegiendo las propiedades.

Afortunadamente, las consecuencias del incendio no fueron fatales. Bisconti indicó que “el sector no tenía producción”, lo que permitió que no se reportaran daños materiales de gran envergadura.