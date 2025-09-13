Fuerte choque en Centenario: un joven fue hospitalizado tras impactar contra un auto estacionado

Un fuerte choque ocurrió este sábado en Centenario. Según informaron desde la División de Tránsito a Diario RÍO NEGRO, un motociclista impactó contra un auto estacionado y resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado al hospital Castro Rendón.

El hecho ocurrió cerca de las 18 sobre la Avenida Libertador frente al hospital Natalio Burd, a pocas cuadras de la rotonda con Ruta 7.

Allí, un joven a bordo de una motociclista Raider 250 cc sin patente, por razones que se intentan establecer, intentó cruzar la intersección con la calle Alfonsina Storni y chocó bruscamente contra la parte de atrás de un Fiat Argo.

Foto: Gentileza.

El motociclista circulaba con casco y debido al lugar del incidente fue rápidamente atendido por personal de salud. Sin embargo, por la gravedad de las heridas fue trasladado al hospital Castro Rendon.

Se quedó dormido y chocó contra un poste de luz de la Ruta 22 de Neuquén

Un fuerte choque se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta 22 de Neuquén, entre las calles Cornelio Saavedra y Chaco, frente a un reconocido supermercado. Un joven de 27 años- que conducía un Peugeot 206- impactó contra un poste de luz del sector. Fuentes policiales indicaron que el conductor dijo haberse «quedado dormido».

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, cuando el vehículo viajaba en sentido a Plottier. Según relató el propio conductor al personal de tránsito, el choque se produjo luego de «quedarse dormido» y perder el control del vehículo.

Por el impacto, el joven sufrió un golpe en la cabeza y fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), pero se confirmó que está «fuera de peligro».