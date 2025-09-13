Se quedó dormido y chocó contra un poste de luz de la Ruta 22 de Neuquén

Un fuerte choque se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta 22 de Neuquén, entre las calles Cornelio Saavedra y Chaco, frente a un reconocido supermercado. Un joven de 27 años- que conducía un Peugeot 206- impactó contra un poste de luz del sector. Fuentes policiales indicaron que el conductor dijo haberse «quedado dormido».

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, cuando el vehículo viajaba en sentido a Plottier. Según relató el propio conductor al personal de tránsito, el choque se produjo luego de «quedarse dormido» y perder el control del vehículo.

Cómo está el conductor del auto que chocó en la Ruta 22 de Neuquén

Por el impacto, el joven sufrió un golpe en la cabeza y fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), pero se confirmó que está «fuera de peligro».

El tránsito en el sector está normalizado.

Según a la información que accedió este medio, el choque «no involucró a terceros» y el tránsito ya está normalizado en el sector, luego de los trabajos de los equipos de emergencia. El vehículo sufrió importantes daños en su frente.

A pesar de la consulta de Diario RÍO NEGRO, los resultados del test de alcoholemia no fueron informados.