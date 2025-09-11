Motociclistas heridos tras chocar contra un auto en Centenario: un adolescente fue derivado a Neuquén

El miércoles por la noche se registró un grave choque en Centenario que dejó como resultado dos motociclistas heridos. El impacto fue contra un auto y los jóvenes a bordo de la moto tuvieron que ser asistidos, más tarde se confirmó que uno de ellos tuvo que ser derivado a Neuquén.

Fuerte choque en Centenario: ¿qué pasó y qué se sabe del adolescente herido?

El siniestro se registró minutos después de las 23 en la esquina de Ingeniero Ballester y Maipú, en el Casco Viejo de Centenario. Desde Centenario Digital informaron que los protagonistas fueron un auto y una moto abordada por un joven y un adolescente.

Por motivos que se desconocen, ambos vehículos chocaron entre sí y producto del fuerte impacto, los jóvenes motociclistas terminaron sobre la vereda de un comercio. Los efectivos detallaron que ambos llevaban casco reglamentario, pero el adolescente sufrió un fuerte golpe que le hizo perder varios dientes y expresó mucho dolor.

Al sitio arribó una ambulancia para asistirlos y llevarlos hasta el hospital local. Minutos más tarde se confirmó que el adolescente tuvo que ser derivado a Neuquén debido a las lesiones, aun así adelantaron que no corría riesgo de vida, pero debía estar bajo observación.

En cuanto a la joven que circulaba en el auto, aseguraron que no registró heridas y el test de alcoholemia le dio negativo.