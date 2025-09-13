Un joven herido tras protagonizar un fuerte choque en Regina: impactó contra un auto estacionado y un poste

Durante las primeras horas de este sábado se registró un fuerte choque en una zona transitada de Regina. Un joven resultó herido tras impactar contra un auto estacionado y luego con un poste de luz. El conductor fue derivado al hospital local.

Cómo fue el choque y qué pasó con el conductor

El sinestro ocurrió minutos antes de la 8 sobre la calle Libertad, entre las calles Castelli y Juan José Paso de barrio Belgrano. Según la información brindada por el sitio LCRegina, el protagonista del choque fue un joven que conducía un Ford Focus.

Si bien aún se desconocen los motivos por los cuales chocó, señalaron que el joven perdió el control del auto y pese a que lo intentó recuperar, terminó impactando con la parte trasera de un vehículo estacionado. La violencia del choque fue tal que el Ford Focus luego rebotó y terminó contra un poste de luz.

Personal de Bomberos arribó al sitio y tuvo que rescatar al conductor del interior del vehículo. A los pocos minutos llegó una ambulancia que se encargó de trasladarlo hasta el hospital local, por el momento se desconoce si sufrió lesiones graves, pero anticiparon que se encontraba consciente.