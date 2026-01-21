Fuerte sismo en Córdoba: un temblor de 4.4 grados sacudió al norte y se sintió en la capital de la provincia

Un movimiento telúrico de 4.4 grados de magnitud sorprendió a los habitantes de la provincia de Córdoba este martes a las 20:07. El fenómeno, que tuvo una profundidad de 30 kilómetros, se originó en el departamento Ischilín y se percibió con distintas intensidades en un amplio radio geográfico.

Si bien el Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) fijó la magnitud en 4.4, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) emitió un reporte posterior elevando la cifra a 4.9 grados tras un análisis más exhaustivo, lo que generó versiones cruzadas sobre la potencia real del sismo.

«Como un trueno»: la sensación de los vecinos

Las localidades de Deán Funes y Quilino, situadas a poco más de 20 kilómetros del epicentro, fueron las que reportaron la mayor intensidad. En la zona, los vecinos describieron el evento como un movimiento «muy fuerte» que llegó acompañado de un estruendo subterráneo.

El alcance del sismo:

Intensidad media: Se sintió en Cruz del Eje, Jesús María, La Falda y Río Ceballos.

Se sintió en Cruz del Eje, Jesús María, La Falda y Río Ceballos. Córdoba Capital: El temblor se percibió especialmente en los pisos altos de los edificios, generando inquietud a pesar de la distancia de 114 kilómetros del foco.

Estado de situación en Córdoba

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado heridos ni daños estructurales de gravedad. No obstante, en las viviendas más cercanas al epicentro se registró la caída de objetos decorativos y vajilla.

Defensa Civil mantiene el monitoreo preventivo ante la posibilidad de réplicas, una situación habitual tras un evento de estas características en suelo cordobés.