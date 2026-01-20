Crisis hídrica en Bariloche: «Hoy es el día más duro del año por la temperatura y el consumo» de agua

La planta ubicada en la avenida de los Pioneros es la que abastece a gran parte de la población de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Con el termómetro indicando una temperatura superior a los 32 grados, Bariloche vive este martes una de las jornadas más calurosas en lo que va del verano 2026. Esa temperatura repercute de manera directa en un fuerte incremento del consumo de agua potable. El sistema funciona al límite y la provisión del vital elemento no alcanza para cubrir la demanda de toda la población.

“Hoy es el día más duro del año por la temperatura y por el consumo. No hay producción de agua que aguante”, sostuvo el gerente de Aguas Rionegrinas (ARSA) Javier Iud.

“Estamos con las cinco bombas del lago (Nahuel Huapi). Hay gente nuestra que hace un día y medio que no duerme. No podemos con el consumo, lamentablemente”, explicó.

“Cuando digo lo que hay que realmente hacer la gente se enoja. La vez pasada hice una declaración que cuando hay más de 25 grados no hay que regar, no hay que tirar un litro de agua y todo el mundo regando, todo el mundo lavando el auto”, manifestó, molesto.

Iud dijo que, lamentablemente, no pueden proveer más agua al sistema. “Nosotros estamos produciendo 90 millones de litros por dia. Tenemos 40 mil usuarios, 2.500 litros de agua por usuario. Eso no ocurre en ningún lugar de la Argentina tanta agua por usuario, pero no alcanza”, indicó.

"Hay un despilfarro descomunal"

“Queda feo que lo diga, pero es la verdad: hay un despilfarro descomunal”, aseguró. “Tenemos usuarios que consumen 4.000 litros de agua por dia”, señaló. Dijo que de esa manera el sistema no aguanta.

“El sistema de agua potable de Barilocbe no puede soportar que rieguen un parque, un jardín de media hectárea, que dejen la manguera y la canilla abierta, yo vi un montón de gente regando” en Bariloche, afirmó.

“Tengo que decir la verdad: hoy va a haber el agua que tenemos que son los 90 mil metros cúbicos por día, más es imposible y aunque pudiera tanmpoco nos vamos a arriesgar a romper un acueducto de 500 milímetros o de 900 milímetros para que otros la sigan tirando”, aseveró el titular de ARSA.

Bariloche vive una temporada estival con altas temperaturas y miles de turistas que repercuten en un aumento de la demanda del servicio de agua potable. (foto de archivo)

Un 20% de la población tiene problemas

Mencionó que un 20 por ciento de la población de Bariloche tiene problemas con el abastecimiento de agua potable y un 80 por ciento no tiene inconvenientes, pero “la tira sin importarle”.

“No damos más”, dijo Iud, que estuvo hasta después del mediodía en esta ciudad. “No le puedo pedir más laburo a la gente”, reveló.

“Tengo un jefe de servicio que estuvo hasta las 4 de la mañana en la calle y entra a las 7 a laburar. Un jefe de planta que hace un dia y medio que no duerme y salimos a la calle y nos encontramos con uno con una manguera regando. Así es luchar contra la corriente”, expresó.

“Hace dos o tres dias sacamos un comunicado pidiéndole a la gente que nos acompañe, que no tire agua. Hoy estamos en el doble de la producción del invierno y tenemos barrios donde tenés 20 horas de servicio continuo hoy van a ser 12 o 14 horas, porque no hay forma”, planteó.

“No es que estamos hablando de un bidón de agua; estamos hablando de millones de litros de agua y no tenemos más”, insistió Iud. “Hoy es el peor día. Mañana miércoles sé que vamos a empezar a mejorar. Pero hoy va a ser el peor día, lamenteblemente”, admitió.

“Gracias a Dios no hay ningún problema técnico. Funcionan todas las bombas. Las cinco bombas del lago Nahuel Huapi”, recalcó.

"No hay agua que alcance"

“No podemos luchar contra el consumo desmedido No hay agua que alcance. Hay piletas por todos lados, incluso algunas que las desagotan hoy para cambiar el agua”, lamentó.

Dijo que este martes empezaron “a hacer dos nuevas perforaciones en la zona de Manantiales para alimentar el este de la ciudad, para independizarla un poco a la zona de Las Victorias, La Paloma y el este de la toma de Pioneros y Fagnano. Pero tengo siempre esa sensación de que todo lo que hagamos no alcanza si no tenemos la contraparte”, resumió Iud.

Reiteró que la gente dice: “estamos rodeados de lagos; sí estamos rodeados, pero para que le gente pueda comprender nuestro trabajo que vaya con un balde y saque agua” y la lleve a su domicilio.

Recordó que por la geografía de Bariloche tienen que bombear el agua para subirla casi 300 metros, “que es la sumatoria de los distintas cotas, y que recorra 9, 10 y hasta 15 kilómetros y es muy difícil si no tenemos esa otra parte”, en referencia a un consumo prudente del agua potable.