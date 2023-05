Fuertes cruces en el hospital de Roca: denuncian «falencias» en la terapia intensiva recién inaugurada

La caída de una mampara de la nueva terapia intensiva del hospital Francisco López Lima, inaugurada el 14 de abril, fue un hecho significativo para un grupo de trabajadores del sector terapia. “Un compañero la atajó para que no caiga arriba del paciente que estaba en la cama”, aseguraron enfermeros que fueron parte del suceso.

Por ese incidente que un trabajador de la salud se golpeó el pie luego de sostener la estructura y le dieron certificado médico por 72 horas. A eso, le siguió una seguidilla de reclamos y denuncias por parte de enfermeros, acompañados por los gremios, ATE, UPCN y Asspur.

Fuentes denuncias hizo una trabajadora del sector quien relató ante RIO NEGRO el trasfondo de cómo fue la apertura de esta nueva UTI, una promesa que tardaba en concretarse.

Para la hospitalaria, la inauguración de cinco camas nuevas el 14 de abril en la ex Unidad de Vigilancia Intermedia fue algo apresurado y «mentiroso». “Este servicio que inauguraron como unidad de terapia intensiva 2 se abrió pero no cuenta con las condiciones de bioseguridad ni de infectología, hay un montón de falencias”, relató una de las trabajadoras amparada por los sindicatos.

Entre los problemas, mencionaron que la nueva UTI no cuenta con un “office” o sala de estar para enfermería, parte de sus espacios de trabajo y descanso; tampoco hay “condiciones de higiene” ya que no hay aislamientos, los box son abiertos, no tienen lavamanos individuales y no hay filtros en el techo. “Nosotros trabajamos con pacientes infectados, muchas veces con microorganismos peligrosos”, puntualizaron.

Además, denunciaron que son frecuentes los cortes de energía eléctrica y no hay grupo electrógeno en este servicio. “Trabajamos con respiradores”, enfatizó, lo que rápidamente fue desmentido por la médica jefa de servicio, Cristina Orlandi ante este medio: «Es una falacia, tenemos generador».

Trabajadores dijeron que no funcionan las luces de emergencia y que no hay puerta de emergencias. Solo un matafuegos para las cinco camas. Desconocen quién es el técnico de Seguridad e Higiene que habilitó la sala de cuidados críticos.

La fuente consultada dijo que: “Se abrió de urgencia (la UTI 2) porque la unidad de terapia intensiva 1 tenía una fuga de gas y estábamos sin calefacción”, comentó. Desde Asspur y ATE, gremios con representación hospitalaria, aseguraron que las condiciones edilicias son deficientes.

“Estamos trabajando en condiciones inhumanas, hay desperfectos técnicos” aseguró la enfermera consultada.

“Mientras tanto se inauguró como terapia intensiva y se le mintió a la comunidad. (…) En conclusión, el Hospital de Roca, complejidad 6, no tiene ningún servicio de terapia intensiva, porque la 1 esta inhabilitada y la 2 ahora es de reanimación”, lanzaron.

Amparados por tres gremios ATE, Asspur y UPCN, presentaron notas y mantuvieron reuniones con autoridades del servicio, hospital y Ministerio de salud donde plantearon estos temas. Se sumó la Asociación de Enfermeros de Río Negro (Adern).

Ante la situación, evalúan hacer notas para elevar mediante abogados a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

«La unidad cumple con las normas»

«La unidad cumple con las normas, varias cosas de las que se dicen son falacias como que no hay generador. Por supuesto que tiene generador para cortes de luz, como la guardia, como la otra terapia, no podría funcionar sin eso», lanzó Orlandi consultada por RIO NEGRO.

«La UTI cumple con las normas de una unidad de este tipo y está en un proceso de categorización por las sociedades cintíficas», aseguró la jefa del servicio Cristina Orlandi, consultada por RIO NEGRO.

Para la médica, todo está en regla y el trasfondo del reclamo obecede a «una interna de indole gremial», lanzó. Sobre el tema de la sala de estar para enfermeros, dijo que: «El office no tiene que estar adentro de la unidad.»

«Se siguieron los protocolos de la SATI»

Desde la dirección del Hospital López Lima, Ana Senesi, explicó que hace un año estan trabajando para crear esta nueva terapia intensiva. Dijo que se siguieron los protocolos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y recalcó que la jefa del servicio, la intensivista Cristina Orlandi, es también vicepresidenta de la SATI.

«Se tiene en cuenta el reclamo de los enfemeros sobre la sala de estar y se esta trabajando en eso», aseguró por lo cual preven tener respuestas pronto. Además aclaró: «Estamos para mejorar y para dar la respuesta que se merece la población», ante la consulta de RIO NEGRO.