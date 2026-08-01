El Gobierno busca acordar con sus aliados el temario en Diputados para impulsar las reformas de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei pretende retomar el control de la agenda del Congreso con una batería de proyectos de alto impacto político. La próxima semana el titular de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó que se reunirá con los jefes de bloques aliados y dialoguistas para negociar un cronograma de trabajo.

Las prioridades del oficialismo

Las prioridades son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Inocencia Fiscal II y la inviolabilidad de la Propiedad Privada que está actualmente en el Senado. Fuentes de La Libertad Avanza explicaron que la idea es incluir en los temarios de las próximas sesiones algunos proyectos de la oposición para fortalecer consensos.

Durante la primera mitad del año, los libertarios no mostraron demasiado interés en dejar pasar las iniciativas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales en la Cámara de Diputados. Pero en contraste, Patricia Bullrich, dio recientemente algunas señales a los aliados. Por ejemplo, en la última sesión aprobó la declaración de Tucumán como capital simbólica, una iniciativa de las senadoras Beatríz Ávila y Sandra Mendoza, además prevé incluir el proyecto sobre falsas denuncias en casos de violencia de género de la radical Carolina Losada. Todos estos son proyectos sin costo para el Gobierno pero ayudan a aceitar las relaciones.

En diálogo con Infobae, el PRO ratificó los proyectos prioritarios informados al oficialismo. La agenda incluye la Ficha Limpia, la reforma del Código Penal para endurecer penas por homicidios a policías y menores en robos, y nuevas leyes contra usurpaciones y vandalismo rural. También buscan avanzar en el financiamiento de partidos, el aprovechamiento de tierras ociosas en rutas, la prevención del grooming y suicidio adolescente, y la colocación de inhibidores de señal en penales.

Por su parte, el radicalismo explicó que recién a principios de la semana que viene definirán como bloque sus prioridades legislativas, pero uno de los proyectos que está en carpeta propone la devolución del IVA a las compras de extranjeros para fomentar el sector turístico. No obstante desde el bloque reconocieron que es probable que la principal moneda de negociación sean las obras de infraestructura que formarán parte de la discusión del Presupuesto 2027.

En tanto, el bloque Provincias Unidas impulsa el tratamiento de Ficha Limpia y proyectos para aliviar el endeudamiento de las Pymes. Además, sus legisladores suman agendas provinciales: los de Santa Fe proponen ampliar la competencia local en estupefacientes, mientras que los de Córdoba -alineados con el gobernador Martín Llaryora- exigen elevar el corte en la ley de biocombustibles. Por su perfil productivo, ambas provincias coinciden en reclamar la baja de retenciones.

El próximo martes por la tarde, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que recibirá a los jefes de bloques aliados para comenzar a diseñar una ingeniera política que permita dejar a todos conformes.

El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de que termine agosto y luego darle lugar a la negociaciones por el Presupuesto 2027 desde una posición de fuerza.

Con información de Infobae