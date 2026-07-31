«La educación financiera debería ser obligatoria en las escuelas», afirma un asesor que dictará un taller en Bariloche

«La educación financiera debería ser obligatoria en las escuelas porque hay que brindar herramientas desde chicos«. Así lo evaluó Gabriel Paez, idóneo en mercado de capitales y asesor financiero y patrimonial de Bariloche, que brindará un taller sobre la introducción a las inversiones en el mercado de capitales argentino en la sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro para brindar herramientas a quienes buscan conocer alternativas de inversión y gestionar sus ahorros de manera más informada.

Durante los últimos días, el Ministerio de Educación de La Pampa avanzó en la incorporación de saberes de educación financiera en el diseño curricular de la educación secundaria. «Saber de educación financiera permite organizar gastos, ahorrar, reconocer oportunidades y riesgos, planificar proyectos y tomar buenas decisiones, pero también cuidar sus datos personales, evitar estafas y comprender cómo sus decisiones económicas pueden influir en su vida y en la de sus familias», indicaron.

En este caso, la capacitación se desarrollará de forma presencial durante cuatro encuentros, los martes de agosto en Anasagasti 1463 de la UNRN.

«Es un curso de extensión universitaria que apunta a democratizar la información con respecto a las inversiones en el mercado de capitales, bajar a tierra los conceptos principales que mucha gente desconoce y más aún, en la zona patagónica«, resumió Paez. Consideró que muchas veces, la gente asocia la educación financiera con «la timba, se piensa que hay que saber mucho de economía y que hay que tener mucha plata».

Con el taller, Paez pretende demostrar que «está al alcance de todos y, la tecnología cumple un rol fundamental porque desde el celular podemos estar invirtiendo nuestra plata en fondos comunes de inversión, en cauciones, bonos, obligaciones negociables, acciones e incluso en acciones de mercados extranjeros que cotizan en la Bolsa Argentina«.

También consideró que es «mucho lo que se puede hacer, pero hay que saber cómo y estar capacitado«. Por eso, el taller es práctico y hace hincapié en la operatoria con mucho detalle para que «el asistente sepa qué botón apretar para ejecutar una orden».

«Se trata de explicar cómo invertir en renta fija y variable. Hay fondos comunes de inversión, por ejemplo, a los que se puede ingresar por 1.000 pesos. O acciones del Merval que se pueden comprar por menos de 3.000 o 4.000 pesos. Es accesible. La plata no es un freno como tampoco lo es la tecnología ni el idioma«, señaló.

Según Paez, es fundamental conocer el nivel del riesgo que uno está dispuesto a asumir, es decir el perfil del inversor que son tres: el conservador –busca mantener su poder de compra-, moderado -busca ganar algún tipo de renta- y el agresivo -una persona con mayor conocimiento del mercado que asume un mayor riesgo, con más capital que entiende que el secreto es invertir en el largo plazo-.

«El nivel de riesgo tiene que ver con variables macro y micro. De eso va a depender el nivel de inversión. Hay inversiones de bajo riesgo como los fondos comunes de inversión, cauciones, las obligaciones negociables. Un mayor riesgo está en la renta variable como las acciones o las criptomonedas que tienen una volatilidad muy marcada«, advirtió. Sin embargo, acotó, estos últimos «darán un buen rendimiento a largo plazo: de cinco año en adelante».

Paez consideró que la educación financiera es fundamental, en cuanto a la inversión, el presupuesto, el ahorro, el manejo de deudas, el débito y el crédito. «Hay que democratizar esta información porque ha estado, desde siempre, reservada a un sector. Desde hace años, la Comisión Nacional de Valores impulsa que los asesores financieros, los brokers bajemos estos conceptos al ciudadano común para ampliar el espectro de gente que invierte en la Bolsa. Parece algo lejano porque se desconoce», manifestó.

Advirtió también respecto a una gran cantidad de influencers o youtubers que hacen recomendaciones, aunque «hay que cerciorarse de que el asesor esté regulado por la Comisión de Valores para lo que se puede consultar en la web«: «Hay que estar atento cuando te prometen un rendimiento muy alto con una inversión de bajo costo y en poco tiempo. Si te dicen que, de acá a dos meses te hacés millonario, es una estafa. Igual que cuando te dicen que invites a un amigo a invertir. Ningún broker te va a pedir eso».

El curso, destacó, está destinado a todo público. No requiere experiencia previa ya que arranca de los conceptos más básicos a la operatoria, en un lenguaje sencillo de entender. «Hay conceptos técnicos que hay que exponer, pero en general es coloquial con capturas de pantalla en tiempo real. La idea es operar en tiempo real para entender cómo se opera«, concluyó.

El taller tiene un arancel total de 50.000 pesos y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones se realizan en la sede de la UNRN de Bariloche. Hasta ahora, aseguraron, el público mayoritario es femenino.