Agosto llega con las mejores condiciones para esquiar en el cerro Perito Moreno

Tras el paso de las vacaciones de invierno, que alcanzaron un aumento de visitantes del 38% en relación al mismo período del 2024, Laderas Cerro Perito Moreno encara con toda la montaña operativa acaso el mejor tramo del invierno. Sucede que agosto es considerado históricamente como el mes de los esquiadores.

Tres variables clave lo catalogan de esta manera. En primer lugar, las nevadas durante julio que fueron de menos a más y terminaron encadenándose con frecuencia y produjeron que el cerro hoy luzca en plenitud, con prácticamente todas las pistas abiertas y un buen pisado de las mismas. En el horizonte cercano hay previsiones de nuevas nevadas y también de condiciones de temperatura y humedad que permiten una buena conservación de lo precipitado, además de la posibilidad de seguir fabricando nieve de cultivo.

La segunda variable tiene que ver con una condición clave para el esquiador: la tranquilidad de la montaña, para disfrutar de los 25 kilómetros de pistas en toda su dimensión, sin colas en los medios de elevación, como suele suceder en Laderas, en especial cuando están todos los medios de elevación funcionando a pleno.

La tercera variable es que como todo buen centro de ski que respeta las tradiciones del turismo invernal, Laderas ofrece en agosto la tarifa de temporada media, que además es la más competitiva del país: durante este mes, la referencia ineludible es que el pase mayor de adulto, en un paquete de 5 días, queda al precio diario de 83.160 pesos.

El cerro está a solo 25 kilómetros de El Bolsón. Foto: gentileza

«Estamos felices de poder recibir en el cerro Perito Moreno a visitantes de todo el país, y más que nada nos enorgullece ser uno de los centros de ski que más crecimiento experimenta año a año en la Argentina; esta temporada, con las obras muy avanzadas para inaugurar la primera telesilla cuádruple de la Comarca Andina», asegura Julián Rudolph, Director de Relaciones Institucionales de Laderas.

Esquiadores de todas las edades y niveles

Ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, Laderas Cerro Perito Moreno ofrece diversas opciones para los esquiadores intermedios y avanzados, pero además se considera la cuna de la nueva generación de esquiadores y, por ende, también les ofrece promociones y productos.

Una de las estrellas de esta temporada es la Experiencia Principiantes, un paquete con el beneficio del 5×3, en el cual los primeros dos días de aprendizaje son totalmente sin costo, con equipos incluidos y uso del medio habilitado en la base, y los tres días restantes las clases se brindan en la parte superior del cerro, con acceso ilimitado a los medios de elevación.

Esto es posible gracias a la excelente progresión técnica que brinda la variedad de pistas del cerro y a que una de las obras de infraestructura más importantes que se realizó en la previa de la temporada fue la extensión de la pista Ski Fun Day de la base, con innivación de cultivo propia.

El cerro está a solo 25 kilómetros de El Bolsón. Foto: gentileza

En tanto, la Escuela de Ski & Snowboard de Laderas cuenta con un equipo de instructores altamente capacitado, que incluye todos los niveles y edades de aprendizaje: Jardín de Nieve para los más pequeños que dan sus primeros pasos en la montaña; Escuelita de Nieve, para niños y adolescentes de 7 a 16 años, y escuela de adultos para todos los niveles.

Atracciones para todos los gustos

Las excelentes condiciones de nieve en la montaña quedan patentadas con la confirmación de los grandes eventos deportivos previstos para agosto.

Este primer fin de semana, se realiza la primera fecha del Campeonato Argentino de Freeride, en sus disciplinas ski y snowboard, con más de 100 participantes inscriptos.

Entre el martes y el próximo, será el turno de la primera fecha en El Bolsón de una prueba de alta competencia de esquí alpino con puntaje válido para la Federación Internacional de Ski (FIS), en las disciplinas slalom y slalom gigante para hombres y mujeres.

El cerro está a solo 25 kilómetros de El Bolsón. Foto: gentileza

El sábado 8 tendrá lugar la segunda etapa del circuito de Rugby Xtreme, un torneo de rugby reducido sobre nieve, con la participación de equipos de distintas provincias.

Del 27 al 29 de agosto, se va a desarrollar el segundo bloque de esquí alpino que organiza la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), para la categoría U16, incluyendo el Memorial Leo Rudolph.

En el plano de los eventos más recreativos, el fin de semana largo del 17 de agosto, el cerro será escenario de dos actividades que ya son una tradición en Laderas. Por un lado, para los más pequeños, el festejo del Día del Niño el domingo 16, con disfraces, juegos y premios; para los esquiadores un poco más grandes que se animen, podrán participar en una experiencia inolvidable como es la clásica Bajada de Antorchas.