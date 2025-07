Furor por la nieve en la Bajada del Michacheo en Zapala: ¿qué pasa en Primero Pinos?

La llegada de la nieve se disfrutó en cada rincón de Neuquén. Las imágenes de familias y vecinos de Zapala haciendo «colupatín» en la Bajada de Michacheo recorrieron las redes sociales. Debido a las grandes nevadas, el cerro mítico del lugar quedó cubierto de un gran manto blanco y toda la comunidad disfrutó a pleno de este fenómeno. Una de las razones es porque el parque de nieve de Primeros Pinos permanece cerrado al público. Mirá.

Como todos los años, niños y adultos fueron protagonistas de una gran postal invernal: La Bajada Michacheo o conocida localmente como «Bajada de Besoki», teñida totalmente de blanco. Sin pensarlo dos veces, se reunieron en la cima y con lo que tenían- culopatines, bolsas, alfombras de autos y cartones- se tiraron haciendo competencia por quien llegaba antes al destino. Así repetidas veces.

Según comentó a Diario RÍO NEGRO el periodista de la localidad, Sergio Arregui, es una bajada muy pronunciada que la gente aprovecha para «correr en el verano, hacer cuestas y en invierno para disfrutar de la nieve».

Asimismo, indicó que el lugar no es destacado como parque de nieve, «es simplemente la bajada de una calle de la zona rural de Zapala en la que la gente suele ir a divertirse corriendo, en bici o haciendo culipatín en la nieve».

Primeros Pinos cerrado: qué sucedió este año

Las imágenes en Zapala causaron ruido y muchos usuarios se preguntaron: ¿Qué pasa con el complejo de Primeros Pinos? Una de las actividades principales en inverno es visitar la gran ciudad para divertirse en la nieve, sin embargo este año el parque caractestico de la localidad permanece cerrado.

Arregui, conductor en RÍO NEGRO RADIO, explicó que este año no abrió ya que el «encargado de la concesión está actualmente enfermo».

Asimismo, la secretaria de Gobierno de Zapala, María Belén Aragón, en dialogo con LU5 confirmó dicha noticia y agregó que su propietario «está pasando por un problema de salud. Este año no abrió por todo lo que está pasando. Estamos esperando su decisión, somos muy respetuosos».

«Personal de Defensa Civil fue a Primeros Pinos, sin intervención ya que es un lugar que está actualmente concesionado, en vía de su resolución«, mencionó.

Aragón aclaró que todos los años se debe realizar la habilitación en la oficina de turismo de la provincia pero, esta vez, está inhabitado desde marzo. «Es una decisión privada y no están en condiciones para llevar una nueva temporada», manifestó.

«Estamos evaluando cómo avanzamos, ya que es un parque que hoy está concesionada, pero cuando se trata de un tema de salud no hay intervención directa. No tiene que ver con la voluntad o no, si no con la imposibilidad», afirmó la funcionaria.